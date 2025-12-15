logo

Долги по коммуналке в Украине: арест имущества, блокирование счетов и изъятие автомобилей – что чревато для должников
Долги по коммуналке в Украине: арест имущества, блокирование счетов и изъятие автомобилей – что чревато для должников

Мнение, что во время военного положения можно не платить за коммунальные услуги, может дорого стоить – государственные исполнители все активнее взимают долги через суд.

15 декабря 2025, 15:31
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україні зникає уявлення, що під час воєнного стану комунальні послуги можна не оплачувати. Постачальники послуг дедалі частіше звертаються до суду, а державні виконавці застосовують жорсткі заходи – від блокування банківських карток до опису майна боржників.

Долги по коммуналке в Украине: арест имущества, блокирование счетов и изъятие автомобилей – что чревато для должников

За долги по коммуналке будут забирать авто, технику и блокировать счета: украинцев предупредили о жестких наказаниях

Адвокатка Олена Воронкова в коментарі для “РБК-Україна” зазначила, що для більшості регіонів України мораторій на стягнення боргів не діє. Навіть прості процедури стягнення спрощені: комунальники подають заяву до суду про видачу наказу без участі сторін. Боржник часто дізнається про судові дії лише після блокування коштів на рахунку.

Блокування рахунків та перші наслідки
Найпоширеніший захід проти боржників – арешт банківських рахунків. Це означає, що картки можуть бути заблоковані, а гроші недоступні до повного погашення боргу.

Вилучення майна та квартира
Продаж нерухомості можливий тільки у випадку, якщо це не єдине житло і борг перевищує 160 тисяч гривень. Якщо сума менша, квартиру чіпати не будуть, проте виконавці можуть забрати:

  • Автомобіль боржника

  • Побутову техніку

  • Електроніку та гаджети

  • Частину офіційної зарплати (до 20–50%)

Як уникнути проблем із боргами
Експерти радять не чекати арешту та звертатися до постачальника послуг із проханням про реструктуризацію боргу. Такий підхід дозволяє розбити суму на частини і сплачувати поступово, іноді до 60 місяців, уникаючи судових проваджень і примусового стягнення майна.



