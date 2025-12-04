Київстар переглядає тарифи: які пакети подорожчають найбільше вже у грудні

Один з найбільших мобільних операторів України — компанія "Київстар" — оголосила про оновлення умов частини тарифів, яке відбудеться поетапно у грудні 2025 року та на початку 2026-го.

Київстар змінює тарифи: абоненти платитимуть більше вже з грудня

Про це повідомляє сайт Київстар.

З 18 грудня зміняться умови для передплачених пакетів LOVE UA. Зокрема:

“База” зросте з 150 до 200 грн;

“Безлім 2024” — з 225 до 300 грн;

“Пісня 2024” — з 250 до 300 грн;

“Світло 2024” — з 200 до 260 грн;

“Світло 2024 (Економія)” — з 150 до 200 грн;

“Свобода 2024” — з 125 до 190 грн.

Контрактні абоненти відчують зміни з 1 січня 2026 року. Для них пропонуються нові пакети:

Старт Контракт : 175 грн/міс — 25 ГБ, 200 хвилин на інші мережі, безліміт в мережі, 1 суперсила.

Базовий Контракт: 250 грн/міс — 50 ГБ, 250 хвилин, безліміт в мережі, 1 суперсила.

Компанія обіцяє завчасно інформувати користувачів через SMS або електронну пошту, а також радить перевіряти актуальну інформацію у застосунку "Мій Київстар" або за коротким номером 477*9.

Водночас, згідно з фінансовим звітом компанії, за 3 квартал 2025 року "Київстар" отримав 7,1 млрд грн прибутку EBITDA, що в доларовому еквіваленті склало $171 млн — на 21,5% більше, ніж у 2024 році.

