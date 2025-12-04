Киевстар пересматривает тарифы: какие пакеты подорожают больше всего в декабре

Один из крупнейших мобильных операторов Украины – компания "Киевстар" – объявила об обновлении условий части тарифов , которое состоится поэтапно в декабре 2025 года и начале 2026-го.

Киевстар повышает тарифы: абоненты будут платить больше уже в декабре

Об этом сообщает сайт Киевстар .

С 18 декабря изменятся условия для предоплаченных пакетов LOVE UA. В частности:

"База" вырастет со 150 до 200 грн;

"Безлим 2024" — с 225 до 300 грн;

"Песня 2024" — с 250 до 300 грн;

"Свет 2024" — с 200 до 260 грн;

"Свет 2024 (Экономия)" — со 150 до 200 грн;

"Свобода 2024" — со 125 до 190 грн.

Контрактные абоненты ощутят изменения с 1 января 2026 года. Для них предлагаются новые пакеты:

Старт Контракт : 175 грн/мес — 25 ГБ, 200 минут на другие сети, безлимит в сети, 1 суперсила.

Базовый Контракт : 250 грн/мес — 50 ГБ, 250 минут, безлимит в сети, 1 суперсила.

Компания обещает заблаговременно информировать пользователей через SMS или электронную почту , а также советует проверять актуальную информацию в приложении "Мой Киевстар" или по короткому номеру 477*9 .

В то же время, согласно финансовому отчету компании, за 3 квартал 2025 года "Киевстар" получил 7,1 млрд грн прибыли EBITDA , что в долларовом эквиваленте составило $171 млн — на 21,5% больше, чем в 2024 году.

