Уряд знизив ціну на газ для двох категорій споживачів: хто отримав пільгу і як вона працюватиме до 2026 року

Уряд України ухвалив рішення, яке напряму вплине на стабільність енергосистеми взимку. Для виробників електроенергії, що працюють у прифронтових регіонах, запроваджено спеціальну знижену ціну на газ — 19 000 грн за 1 000 м³ з ПДВ. Новий механізм покликаний підтримати місцеву генерацію, яка працює під постійною загрозою російських обстрілів і відіграє критичну роль у проходженні опалювального сезону 2025–2026 років. Про це сказано на сайті Міністерства енергетики України.

Пільговий тариф на газ має забезпечити стабільну роботу прифронтових ТЕС та ТЕЦ у зимовий період.

Пільга не поширюється ні на населення, ні на бізнес — вона стосується виключно підприємств, що виробляють електроенергію на об’єктах, розташованих у прифронтових громадах. До таких об’єктів належать: теплові електростанції (ТЕС), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), газотурбінні установки, газопоршневі електростанції.

Саме ці станції часто виконують роль локальних джерел енергії там, де основні мережі перебувають під ризиком знеструмлення. Щоб не допустити зупинки обладнання через високу вартість палива, уряд зафіксував для них спеціальну ціну на газ до 1 грудня 2026 року.

За словами в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, знижений тариф має забезпечити стабільну роботу критичної генерації взимку, а також гарантувати тепло та світло мільйонам людей у прифронтових районах.

Новий тариф не впливає на вартість газу для населення, малого бізнесу чи релігійних організацій. Це точкове рішення, спрямоване на збереження стійкості енергосистеми в регіонах, які найбільше потерпають від війни.

Уряд наголошує: завдяки дешевшому газу прифронтові електростанції матимуть більше можливостей працювати безперервно навіть у складних умовах та нейтралізувати наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

