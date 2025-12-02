Правительство снизило цену на газ для двух категорий потребителей: кто получил льготу и как она будет работать до 2026 года

Правительство Украины приняло решение, которое напрямую повлияет на стабильность энергосистемы зимой. Для производителей электроэнергии, работающих в прифронтовых регионах, введена специальная пониженная цена на газ — 19 000 грн за 1 000 м³ с НДС . Новый механизм призван поддержать местную генерацию, работающую под постоянной угрозой российских обстрелов и играть критическую роль в прохождении отопительного сезона 2025-2026 годов. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики Украины.

Льготный тариф на газ позволит прифронтовым электростанциям работать стабильнее в условиях войны.

Льгота не распространяется ни на население, ни на бизнес — касается исключительно предприятий, производящих электроэнергию на объектах, расположенных в прифронтовых общинах. К таким объектам относятся: тепловые электростанции (ТЭС), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), газотурбинные установки, газопоршневые электростанции.

Именно эти станции часто выполняют роль локальных источников энергии там, где основные сети находятся под риском обесточивания. Чтобы не допустить остановки оборудования из-за высокой стоимости топлива, правительство зафиксировало для них специальную цену на газ до 1 декабря 2026 года .

По словам и. министра энергетики Артема Некрасова, пониженный тариф должен обеспечить стабильную работу критической генерации зимой, а также гарантировать тепло и свет миллионам людей в прифронтовых районах.

Новый тариф не влияет на стоимость газа для населения, малого бизнеса или религиозных организаций. Это точечное решение, направленное на сохранение устойчивости энергосистемы в регионах, наиболее подверженных войне.

Правительство отмечает: благодаря более дешевому газу прифронтовые электростанции будут иметь больше возможностей работать непрерывно даже в сложных условиях и нейтрализовать последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

