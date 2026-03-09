“Без цього на роботу не візьмуть”: в Україні вводять нову вимогу для вчителів і вихователів

В Україні запровадили нову вимогу для тих, хто планує працювати у школах та дитячих садках. Тепер при працевлаштуванні кандидати повинні надати витяг із застосунку “Дія” про відсутність судимості.

Для роботи у школах і дитсадках тепер потрібен витяг із Дії про несудимість

Про це повідомляє портал Освіта.ua. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Його головна мета – запобігти працевлаштуванню в освітніх закладах людей, які можуть становити загрозу для дітей, а також посилити безпеку в освітньому середовищі.

Нові правила стосуються як дошкільної освіти, так і загальноосвітніх шкіл.

Що змінюється для працівників дитсадків

Кандидати, які хочуть працювати у дитячих садках, повинні підтвердити, що не мають судимості.

Для цього необхідно надати витяг із “Дії”, який підтверджує відсутність кримінальних правопорушень.

Без такого документа працевлаштування у дошкільний заклад буде неможливим.

Які вимоги для вчителів

Для роботи у школах правила ще суворіші.

Окрім витягу з “Дії” про відсутність судимості, кандидати повинні подати довідку від Національної поліції.

У документі має бути підтверджено, що людина не притягувалася до відповідальності за булінг або жорстоке поводження з дітьми.

Кого не допустять до роботи з дітьми

Нові правила також визначають чіткі підстави для відмови у працевлаштуванні.

Зокрема, до роботи з дітьми не можуть бути допущені люди, які мають:

– судимість за кримінальні злочини;

– злочини проти дітей;

– адміністративні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством;

– порушення, пов’язані з булінгом;

– невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Таким чином держава намагається мінімізувати ризики для учнів і вихованців дитсадків.

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що нововведення відповідає міжнародним стандартам.

Зокрема, воно узгоджується з положеннями Конвенції ООН про права дитини, яка передбачає максимальний захист дітей від будь-яких форм насильства або небезпеки.

Експерти наголошують, що такі перевірки вже давно є нормою у багатьох країнах світу.

Тепер і в Україні працевлаштування у сфері освіти стане більш контрольованим і безпечним.

