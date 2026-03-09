"Без этого на работу не возьмут": в Украине вводят новое требование для учителей и воспитателей

В Украине было введено новое требование для тех, кто планирует работать в школах и детских садах. Теперь при трудоустройстве кандидаты должны предоставить выписку из приложения "ДІЯ" об отсутствии судимости .

Для работы в школах и детсадах теперь требуется выдержка из ДІЇ о несудимости

Об этом сообщает портал Освіта.ua. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Его главная цель – предотвратить трудоустройство в образовательных учреждениях людей, которые могут представлять угрозу для детей , а также усилить безопасность в образовательной среде.

Новые правила касаются как дошкольного образования, так и общеобразовательных школ .

Что меняется для работников детсадов

Кандидаты, желающие работать в детских садах, должны подтвердить, что не имеют судимости.

Для этого необходимо предоставить выписку из "ДІЇ", подтверждающую отсутствие уголовных правонарушений .

Без такого документа трудоустройство в дошкольное заведение будет невозможно.

Какие требования для учителей

Для работы в школах правила еще более строгие.

Кроме выписки из ДІЇ об отсутствии судимости, кандидаты должны подать справку от Национальной полиции .

В документе должно быть подтверждено, что человек не привлекался к ответственности за буллинг или жестокое обращение с детьми .

Кого не допустят к работе с детьми

Новые правила также определяют четкие основания отказа в трудоустройстве.

В частности, к работе с детьми не могут быть допущены люди, имеющие:

– судимость за уголовные преступления;

– преступления против детей;

– административные правонарушения, связанные с домашним насилием;

– нарушения, связанные с буллингом;

– невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Таким образом государство пытается минимизировать риски для учащихся и воспитанников детсадов .

В Министерстве образования и науки отмечают, что нововведение отвечает международным стандартам.

В частности, оно согласуется с положениями Конвенции ООН о правах ребенка , предусматривающей максимальную защиту детей от любых форм насилия или опасности.

Эксперты отмечают, что такие проверки уже давно являются нормой во многих странах мира.

Теперь и в Украине трудоустройство в сфере образования станет более контролируемым и безопасным .

Читайте также в "Комментариях", как снять статус "в розыске" от ТЦК.