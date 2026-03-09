"Без этого на работу не возьмут": в Украине вводят новое требование для учителей и воспитателей

Рубрики
Проніна Анна
В Украине было введено новое требование для тех, кто планирует работать в школах и детских садах. Теперь при трудоустройстве кандидаты должны предоставить выписку из приложения "ДІЯ" об отсутствии судимости .
Для работы в школах и детсадах теперь требуется выдержка из ДІЇ о несудимости
Об этом сообщает портал Освіта.ua. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Его главная цель – предотвратить трудоустройство в образовательных учреждениях людей, которые могут представлять угрозу для детей , а также усилить безопасность в образовательной среде.
Новые правила касаются как дошкольного образования, так и общеобразовательных школ .
Кандидаты, желающие работать в детских садах, должны подтвердить, что не имеют судимости.
Для этого необходимо предоставить выписку из "ДІЇ", подтверждающую отсутствие уголовных правонарушений .
Без такого документа трудоустройство в дошкольное заведение будет невозможно.
Для работы в школах правила еще более строгие.
Кроме выписки из ДІЇ об отсутствии судимости, кандидаты должны подать справку от Национальной полиции .
В документе должно быть подтверждено, что человек не привлекался к ответственности за буллинг или жестокое обращение с детьми .
Новые правила также определяют четкие основания отказа в трудоустройстве.
В частности, к работе с детьми не могут быть допущены люди, имеющие:
– судимость за уголовные преступления;
– преступления против детей;
– административные правонарушения, связанные с домашним насилием;
– нарушения, связанные с буллингом;
– невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Таким образом государство пытается минимизировать риски для учащихся и воспитанников детсадов .
В Министерстве образования и науки отмечают, что нововведение отвечает международным стандартам.
В частности, оно согласуется с положениями Конвенции ООН о правах ребенка , предусматривающей максимальную защиту детей от любых форм насилия или опасности.
Эксперты отмечают, что такие проверки уже давно являются нормой во многих странах мира.
Теперь и в Украине трудоустройство в сфере образования станет более контролируемым и безопасным .
