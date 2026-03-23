Без цього документа більше не оформлять паспорт: нові правила вже діють у 2026

З лютого 2026 року в Україні запроваджено нові вимоги до оформлення закордонних паспортів – без наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) документи більше не приймають.

Нові правила оформлення закордонного паспорта в Україні у 2026 році

Як повідомляє Урядовий портал, зміни пов’язані з переходом на повністю цифрову систему обміну даними між державними реєстрами.

Чому без податкового номера тепер не обійтися

Нове правило пов’язане з технічною модернізацією державних сервісів.

РНОКПП фактично став “цифровим ключем” для ідентифікації особи.

Завдяки цьому:

– дані перевіряються автоматично,

– ризик помилок практично зведений до нуля,

– зменшуються затримки під час оформлення документів.

Інформація синхронізується між кількома системами одночасно – зокрема, МЗС, демографічним реєстром і сервісом "Дія".

Кому тепер можуть відмовити

Нові правила суттєво посилюють вимоги до заявників.

Без РНОКПП процедура навіть не розпочинається.

Це стосується:

– першого оформлення паспорта,

– обміну через закінчення терміну дії,

– заміни через зміну особистих даних.

Подати можна як паперову довідку, так і цифрову версію в "Дії", яка має повну юридичну силу.

Є винятки, але їх небагато

Попри жорсткі правила, закон залишає два винятки.

Паспорт можуть оформити без коду:

– новонародженим дітям,

– особам, які офіційно відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (за наявності відповідної відмітки).

Що робити тим, хто за кордоном

Для українців за межами країни ситуація ускладнюється, якщо документ втрачено.

Втім, є рішення:

– номер автоматично відображається в "Дії", якщо він уже був присвоєний,

– можна оформити через представника в Україні,

– або звернутися до консульства для уточнення процедури.

Фахівці радять: перевірити наявність РНОКПП ще до запису в електронну чергу, інакше є ризик отримати відмову вже на місці.

У підсумку нові правила значно спрощують роботу державних систем, але водночас роблять підготовку документів для громадян більш вимогливою.

