Без цього документа більше не оформлять паспорт: нові правила вже діють у 2026

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
З лютого 2026 року в Україні запроваджено нові вимоги до оформлення закордонних паспортів – без наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) документи більше не приймають.
Нові правила оформлення закордонного паспорта в Україні у 2026 році
Як повідомляє Урядовий портал, зміни пов’язані з переходом на повністю цифрову систему обміну даними між державними реєстрами.
Нове правило пов’язане з технічною
модернізацією державних сервісів.
РНОКПП фактично став “цифровим ключем” для ідентифікації особи.
Завдяки цьому:
– дані перевіряються автоматично,
– ризик помилок практично зведений до нуля,
– зменшуються затримки під час оформлення документів.
Інформація синхронізується між кількома системами одночасно – зокрема, МЗС, демографічним реєстром і сервісом "Дія".
Нові правила суттєво посилюють вимоги до заявників.
Без РНОКПП процедура навіть не розпочинається.
Це стосується:
– першого оформлення паспорта,
– обміну через закінчення терміну дії,
– заміни через зміну особистих даних.
Подати можна як паперову довідку, так і цифрову версію в "Дії", яка має повну юридичну силу.
Попри жорсткі правила, закон залишає два винятки.
Паспорт можуть оформити без коду:
– новонародженим дітям,
– особам, які офіційно відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (за наявності відповідної відмітки).
Для українців за межами країни ситуація ускладнюється, якщо документ втрачено.
Втім, є рішення:
– номер автоматично відображається в "Дії", якщо він уже був присвоєний,
– можна оформити через представника в Україні,
– або звернутися до консульства для уточнення процедури.
Фахівці радять: перевірити наявність РНОКПП ще до запису в електронну чергу, інакше є ризик отримати відмову вже на місці.
У підсумку нові правила значно спрощують роботу державних систем, але водночас роблять підготовку документів для громадян більш вимогливою.
