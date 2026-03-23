Грошей не буде: сотні тисяч пенсіонерів після індексації отримали копійки або нічого

Березнева індексація пенсій, на яку чекали мільйони українців, принесла розчарування значній частині пенсіонерів. Попри гучні заяви про підвищення, для сотень тисяч людей зміни виявилися майже непомітними або взагалі відсутніми.

Понад 800 тисяч українців залишилися без реального підвищення пенсій: що сталося після індексації

Як повідомляє видання "На пенсії", понад 800 тисяч пенсіонерів після перерахунку отримали лише мінімальну надбавку у 100 гривень або не отримали її зовсім. Така ситуація викликала хвилю обурення серед громадян, адже багато хто розраховував хоча б на часткове покриття зростання цін.

За офіційними даними, які оприлюднив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, 525 тисяч українців отримали підвищення саме у розмірі 100 гривень. Ще 4,7 мільйона осіб отримали надбавку від 100 до 500 гривень, а 3,2 мільйона – від 500 до 1000 гривень. Водночас 328 тисяч пенсіонерів взагалі не отримали жодного підвищення.

Середній розмір індексації склав 519,2 гривні, що фактично дорівнює приблизно 10 євро. Така цифра виглядає особливо контрастно на тлі зростання вартості продуктів, комунальних послуг та базових витрат.

Причина такої ситуації криється у самому механізмі індексації, який застосовується в Україні. Як пояснюють експерти, система розрахунку пенсій побудована таким чином, що люди, які вийшли на пенсію раніше, отримують значно менші виплати навіть після перерахунку.

Зокрема, “старі” пенсії обчислюються із використанням показника середньої зарплати на рівні 9992 гривень, тоді як нові пенсії розраховуються вже з бази у 17482 гривні. У результаті навіть за однакового стажу та рівня заробітку різниця у виплатах може бути майже вдвічі.

Фактично це означає, що індексація не вирівнює ситуацію, а навпаки – ще більше посилює розрив між різними категоріями пенсіонерів. Люди, які вийшли на пенсію кілька років тому, опиняються у значно гіршому становищі, ніж ті, хто отримав статус пенсіонера нещодавно.

Ще однією проблемою залишається те, що навіть після підвищення більшість пенсій не відповідає реальному прожитковому мінімуму. За словами Гетманцева, різниця між фактичними виплатами і реальними потребами людей лише збільшується.

У парламенті вже говорять про необхідність перегляду підходів до нарахування пенсій, передають "Коментарі". Зокрема, пропонується знайти ресурси для осучаснення виплат і підвищення мінімальної пенсії хоча б до рівня 6000 гривень.

Втім, поки що ці ініціативи залишаються лише на рівні заяв. А для сотень тисяч українських пенсіонерів березнева індексація стала не покращенням, а черговим підтвердженням того, що система потребує глибоких змін.

