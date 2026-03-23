\u041c\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0436\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0435\u0432, \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0447\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432. \u041d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0433\u0440\u043e\u043c\u043a\u0438\u0435 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438, \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0442\u0435\u043d \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438. \u041a\u0430\u043a \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 "\u041d\u0430 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0438", \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 800 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0447\u0435\u0442\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043b\u0438\u0448\u044c \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u043d\u0430\u0434\u0431\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0432 100 \u0433\u0440\u0438\u0432\u0435\u043d \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0435\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c. \u0422\u0430\u043a\u0430\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0432\u043e\u043b\u043d\u0443 \u0432\u043e\u0437\u043c\u0443\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d, \u0432\u0435\u0434\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0446\u0435\u043d. \u041f\u043e \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c, \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0433\u043b\u0430\u0432\u043e\u0439 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0412\u0435\u0440\u0445\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0420\u0430\u0434\u044b \u0414\u0430\u043d\u0438\u043b\u043e\u0439 \u0413\u0435\u0442\u043c\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432, 525 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0435\u0432 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435 100 \u0433\u0440\u0438\u0432\u0435\u043d. \u0415\u0449\u0435 4,7 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0431\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043e\u0442 100 \u0434\u043e 500 \u0433\u0440\u0438\u0432\u0435\u043d, \u0430 3,2 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u2013 \u043e\u0442 500 \u0434\u043e 1000 \u0433\u0440\u0438\u0432\u0435\u043d. \u0412 \u0442\u043e \u0436\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, 328 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b 519,2 \u0433\u0440\u0438\u0432\u043d\u044b, \u0447\u0442\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e 10 \u0435\u0432\u0440\u043e. \u0422\u0430\u043a\u0430\u044f \u0446\u0438\u0444\u0440\u0430 \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0438 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u043c\u043e\u043c \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0437\u043c\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u0446\u0438\u0438. \u041a\u0430\u043a \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u044e\u0442 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u044b, \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u0430 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u044e \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0435 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0447\u0435\u0442\u0430. \u0412 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0438 \u0438\u0441\u0447\u0438\u0441\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 9992 \u0433\u0440\u0438\u0432\u0435\u043d, \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043a\u0430\u043a \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0443\u0436\u0435 \u0441 \u0431\u0430\u0437\u044b \u0432 17482 \u0433\u0440\u0438\u0432\u043d\u044b. \u0412 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432\u043e\u043c \u0441\u0442\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430\u0445 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435. \u0424\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044e, \u0430 \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442 \u2013 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0443\u0441\u0443\u0433\u0443\u0431\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432. \u0412\u044b\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u044e \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0445\u0443\u0434\u0448\u0435\u043c \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438, \u0447\u0435\u043c \u0442\u0435, \u043a\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e. \u0415\u0449\u0435 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0439 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0436\u0438\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c\u0443. \u041f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0413\u0435\u0442\u043c\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432\u0430, \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0444\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0412 \u043f\u0430\u0440\u043b\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u043e \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043a \u043d\u0430\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0439, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u044e\u0442 "\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438". \u0412 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u044b \u0434\u043b\u044f \u043e\u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442 \u0438 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0434\u043e 6000 \u0433\u0440\u0438\u0432\u0435\u043d. \u0412\u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u043c, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u044d\u0442\u0438 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u043e\u0441\u0442\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0410 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0442\u0435\u043d \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043c\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0435 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c, \u0430 \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0433\u043b\u0443\u0431\u043e\u043a\u0438\u0445 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445. \u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043c, \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u043b "\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438" \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u043b \u043e\u0431 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u0439 \u0441 1 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430.