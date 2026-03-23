Без этого документа больше не оформят паспорт: новые правила уже действуют в 2026 году.

С февраля 2026 г. в Украине введены новые требования к оформлению загранпаспортов – без наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) документы больше не принимают.

Новые правила оформления загранпаспорта в Украине в 2026 году

Как сообщает Правительственный портал, изменения связаны с переходом на полностью цифровую систему обмена данными между государственными реестрами.

Почему без налогового номера теперь не обойтись

Новое правило связано с технической модернизацией государственных сервисов.

РНОКПП фактически стал "цифровым ключом" для идентификации личности.

Благодаря этому:

– данные проверяются автоматически,

– риск ошибок практически сведен к нулю .

– уменьшаются задержки при оформлении документов.

Информация синхронизируется между несколькими системами одновременно – в частности, МИДом, демографическим реестром и сервисом "Действие".

Кому теперь могут отказать

Новые правила существенно усугубляют требования к заявителям.

Без РНОКПП процедура даже не начинается.

Это касается:

– первого оформления паспорта,

– обмена через истечение срока действия,

– замены через изменение личных данных.

Предоставить можно как бумажную справку, так и цифровую версию в "Действии", имеющую полную юридическую силу .

Есть исключения, но их немного

Несмотря на жесткие правила, закон оставляет два исключения.

Паспорт могут оформить без кода:

– новорожденным детям ,

– лицам, официально отказавшимся от РНОКПП из-за религиозных убеждений (при наличии соответствующей отметки).

Что делать тем, кто за границей

Для украинцев за пределами страны ситуация усложняется, если документ потерян.

Впрочем, есть решение:

– номер автоматически отображается в "Действии", если он уже был присвоен ,

– можно оформить через представителя в Украине,

– или обратиться в консульство для уточнения процедуры.

Специалисты советуют: проверить наличие РНОКПП еще до записи в электронную очередь , иначе есть риск получить отказ уже на месте.

В результате новые правила значительно упрощают работу государственных систем, но в то же время делают подготовку документов для граждан более требовательной.

