Без этого документа больше не оформят паспорт: новые правила уже действуют в 2026 году.

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
С февраля 2026 г. в Украине введены новые требования к оформлению загранпаспортов – без наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) документы больше не принимают.
Новые правила оформления загранпаспорта в Украине в 2026 году
Как сообщает Правительственный портал, изменения связаны с переходом на полностью цифровую систему обмена данными между государственными реестрами.
Новое правило связано с технической модернизацией государственных сервисов.
РНОКПП фактически стал "цифровым ключом" для идентификации личности.
Благодаря этому:
– данные проверяются автоматически,
– риск ошибок практически сведен к нулю .
– уменьшаются задержки при оформлении документов.
Информация синхронизируется между несколькими системами одновременно – в частности, МИДом, демографическим реестром и сервисом "Действие".
Новые правила существенно усугубляют требования к заявителям.
Без РНОКПП процедура даже не начинается.
Это касается:
– первого оформления паспорта,
– обмена через истечение срока действия,
– замены через изменение личных данных.
Предоставить можно как бумажную справку, так и цифровую версию в "Действии", имеющую полную юридическую силу .
Несмотря на жесткие правила, закон оставляет два исключения.
Паспорт могут оформить без кода:
– новорожденным детям ,
– лицам, официально отказавшимся от РНОКПП из-за религиозных убеждений (при наличии соответствующей отметки).
Для украинцев за пределами страны ситуация усложняется, если документ потерян.
Впрочем, есть решение:
– номер автоматически отображается в "Действии", если он уже был присвоен ,
– можно оформить через представителя в Украине,
– или обратиться в консульство для уточнения процедуры.
Специалисты советуют: проверить наличие РНОКПП еще до записи в электронную очередь , иначе есть риск получить отказ уже на месте.
В результате новые правила значительно упрощают работу государственных систем, но в то же время делают подготовку документов для граждан более требовательной.
