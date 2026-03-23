logo

BTC/USD

71421

ETH/USD

2179.82

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Без этого документа больше не оформят паспорт: новые правила уже действуют в 2026 году.
commentss НОВОСТИ Все новости

Без этого документа больше не оформят паспорт: новые правила уже действуют в 2026 году.

В Украине изменили порядок получения загранпаспорта – теперь один из документов стал обязательным для всех заявителей без исключения.

23 марта 2026, 17:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

С февраля 2026 г. в Украине введены новые требования к оформлению загранпаспортов – без наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) документы больше не принимают.

Новые правила оформления загранпаспорта в Украине в 2026 году

Как сообщает Правительственный портал, изменения связаны с переходом на полностью цифровую систему обмена данными между государственными реестрами.

Почему без налогового номера теперь не обойтись

Новое правило связано с технической модернизацией государственных сервисов.
РНОКПП фактически стал "цифровым ключом" для идентификации личности.

Благодаря этому:
– данные проверяются автоматически,
риск ошибок практически сведен к нулю .
– уменьшаются задержки при оформлении документов.

Информация синхронизируется между несколькими системами одновременно – в частности, МИДом, демографическим реестром и сервисом "Действие".

Кому теперь могут отказать

Новые правила существенно усугубляют требования к заявителям.

Без РНОКПП процедура даже не начинается.

Это касается:
– первого оформления паспорта,
– обмена через истечение срока действия,
– замены через изменение личных данных.

Предоставить можно как бумажную справку, так и цифровую версию в "Действии", имеющую полную юридическую силу .

Есть исключения, но их немного

Несмотря на жесткие правила, закон оставляет два исключения.

Паспорт могут оформить без кода:
новорожденным детям ,
– лицам, официально отказавшимся от РНОКПП из-за религиозных убеждений (при наличии соответствующей отметки).

Что делать тем, кто за границей

Для украинцев за пределами страны ситуация усложняется, если документ потерян.

Впрочем, есть решение:
номер автоматически отображается в "Действии", если он уже был присвоен ,
– можно оформить через представителя в Украине,
– или обратиться в консульство для уточнения процедуры.

Специалисты советуют: проверить наличие РНОКПП еще до записи в электронную очередь , иначе есть риск получить отказ уже на месте.

В результате новые правила значительно упрощают работу государственных систем, но в то же время делают подготовку документов для граждан более требовательной.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости