Батько-одинак може виїжджати за кордон без дітей: юристи пояснили нюанс

В Україні батьки-одинаки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають не лише право на відстрочку від мобілізації, а й можуть виїжджати за кордон навіть без супроводу дітей. Це питання викликає багато сумнівів, однак юристи наголошують: закон це прямо дозволяє.

Відстрочка і виїзд без супроводу дітей: що дозволено батькам-одинакам під час воєнного стану

Як повідомляють "Коментарі", про це пише портал "Юристи.UA", посилаючись на чинні норми законодавства.

Хто має право на відстрочку

Військовозобов’язаний чоловік може отримати відстрочку, якщо він є батьком-одинаком. Йдеться про випадки, коли:

– мати дітей померла;

– матір позбавлено батьківських прав;

– або батько фактично самостійно виховує дітей.

Саме така категорія громадян вважається соціально вразливою і має додаткові гарантії під час мобілізації.

Чи можна виїхати без дітей

Одне з найпоширеніших запитань – чи потрібно брати дітей із собою при перетині кордону.

Юристи пояснюють: ні, це не обов’язково.

Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що відповідно до правил перетину державного кордону, батько-одинак має право виїжджати з України самостійно, без супроводу дітей.

Це означає, що сам факт наявності відстрочки вже є достатньою підставою для перетину кордону.

Які документи потрібно мати

Разом із тим, на кордоні необхідно підтвердити своє право на виїзд. Для цього потрібно мати:

– закордонний паспорт;

– військово-обліковий документ (зокрема електронний);

– оформлену відстрочку від мобілізації.

Без цих документів прикордонники можуть відмовити у виїзді, навіть якщо підстава формально є.

Важливий нюанс

Експерти наголошують, що право на виїзд не означає автоматичний дозвіл у будь-якій ситуації. Рішення все одно приймається під час перевірки документів на кордоні.

Тому юристи радять завчасно перевіряти всі довідки та підтвердження, щоб уникнути проблем під час поїздки.

Таким чином, батьки-одинаки мають ширші можливості, ніж багато хто думає: вони можуть не лише отримати відстрочку, а й законно перетинати кордон навіть без дітей.

Як повідомляли раніше "Коментарі", в Офісі Президента України офіційно заявили, що влада не планує знижувати планку мобілізаційного віку нижче чинної позначки у 25 років. Також наразі не готуються жодні зміни у правилах перетину кордону для чоловіків вікової категорії 18–23 роки.