logo_ukra

BTC/USD

74705

ETH/USD

2341.96

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Батько-одинак може виїжджати за кордон без дітей: юристи пояснили нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

Батько-одинак може виїжджати за кордон без дітей: юристи пояснили нюанс

Українцям роз’яснили, які права мають чоловіки, що самостійно виховують дітей.

16 квітня 2026, 08:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україні батьки-одинаки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають не лише право на відстрочку від мобілізації, а й можуть виїжджати за кордон навіть без супроводу дітей. Це питання викликає багато сумнівів, однак юристи наголошують: закон це прямо дозволяє.

Відстрочка і виїзд без супроводу дітей: що дозволено батькам-одинакам під час воєнного стану

Як повідомляють "Коментарі", про це пише портал "Юристи.UA", посилаючись на чинні норми законодавства.

Хто має право на відстрочку

Військовозобов’язаний чоловік може отримати відстрочку, якщо він є батьком-одинаком. Йдеться про випадки, коли:

– мати дітей померла;
– матір позбавлено батьківських прав;
– або батько фактично самостійно виховує дітей.

Саме така категорія громадян вважається соціально вразливою і має додаткові гарантії під час мобілізації.

Чи можна виїхати без дітей

Одне з найпоширеніших запитань – чи потрібно брати дітей із собою при перетині кордону.

Юристи пояснюють: ні, це не обов’язково.

Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що відповідно до правил перетину державного кордону, батько-одинак має право виїжджати з України самостійно, без супроводу дітей.

Це означає, що сам факт наявності відстрочки вже є достатньою підставою для перетину кордону.

Які документи потрібно мати

Разом із тим, на кордоні необхідно підтвердити своє право на виїзд. Для цього потрібно мати:

– закордонний паспорт;
– військово-обліковий документ (зокрема електронний);
– оформлену відстрочку від мобілізації.

Без цих документів прикордонники можуть відмовити у виїзді, навіть якщо підстава формально є.

Важливий нюанс

Експерти наголошують, що право на виїзд не означає автоматичний дозвіл у будь-якій ситуації. Рішення все одно приймається під час перевірки документів на кордоні.

Тому юристи радять завчасно перевіряти всі довідки та підтвердження, щоб уникнути проблем під час поїздки.

Таким чином, батьки-одинаки мають ширші можливості, ніж багато хто думає: вони можуть не лише отримати відстрочку, а й законно перетинати кордон навіть без дітей.

Як повідомляли раніше "Коментарі", в Офісі Президента України офіційно заявили, що влада не планує знижувати планку мобілізаційного віку нижче чинної позначки у 25 років. Також наразі не готуються жодні зміни у правилах перетину кордону для чоловіків вікової категорії 18–23 роки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини