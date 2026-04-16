Отец-одиночка может выезжать за границу без детей: юристы объяснили нюанс

В Украине родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют не только право на отсрочку от мобилизации, но и могут выезжать за границу даже без сопровождения детей. Этот вопрос вызывает много сомнений, однако юристы подчеркивают: закон это прямо разрешает.

Отсрочка и выезд без сопровождения детей: что разрешено родителям-одиночкам во время военного положения

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет портал "Юристи.UA", ссылаясь на действующие нормы законодательства.

Кто имеет право на отсрочку

Военнообязанный мужчина может получить отсрочку, если он является отцом-одиночкой. Речь идет о случаях, когда:

– мать детей умерла;

– мать лишена родительских прав;

– или отец фактически самостоятельно воспитывает детей.

Именно такая категория граждан считается социально уязвимой и имеет дополнительные гарантии при мобилизации.

Можно ли уехать без детей

Один из самых часто задаваемых вопросов – нужно ли брать детей с собой при пересечении границы.

Юристы объясняют: нет, это не обязательно.

Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что в соответствии с правилами пересечения государственной границы отец-одиночка имеет право выезжать из Украины самостоятельно, без сопровождения детей.

Это означает, что сам факт наличия отсрочки уже является достаточным основанием для пересечения границы.

Какие документы нужно иметь

Вместе с тем на границе необходимо подтвердить свое право на выезд. Для этого нужно иметь:

– загранпаспорт;

– военно-учетный документ (в том числе электронный);

– оформленную отсрочку от мобилизации.

Без этих документов пограничники могут отказать в выезде даже если основание формально есть.

Важный нюанс

Эксперты отмечают, что право на выезд не означает автоматического разрешения в любой ситуации. Решение все равно принимается при проверке документов на границе.

Поэтому юристы советуют заблаговременно проверять все справки и подтверждения во избежание проблем во время поездки.

Таким образом, родители-одиночки имеют более широкие возможности, чем многие думают: они могут не только получить отсрочку, но и законно пересекать границу даже без детей.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Офисе Президента Украины официально заявили , что власти не планируют снижать планку мобилизационного возраста ниже действующей отметки в 25 лет. Также не готовятся никакие изменения в правилах пересечения границы для мужчин возрастной категории 18–23 года.