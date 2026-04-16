Отец-одиночка может выезжать за границу без детей: юристы объяснили нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Украине родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют не только право на отсрочку от мобилизации, но и могут выезжать за границу даже без сопровождения детей. Этот вопрос вызывает много сомнений, однако юристы подчеркивают: закон это прямо разрешает.
Отсрочка и выезд без сопровождения детей: что разрешено родителям-одиночкам во время военного положения
Как сообщают "Комментарии", об этом пишет портал "Юристи.UA", ссылаясь на действующие нормы законодательства.
Военнообязанный мужчина может получить отсрочку, если он является отцом-одиночкой. Речь идет о случаях, когда:
– мать детей умерла;
– мать лишена родительских прав;
– или отец фактически самостоятельно воспитывает детей.
Именно такая категория граждан считается социально уязвимой и имеет дополнительные гарантии при мобилизации.
Один из самых часто задаваемых вопросов – нужно ли брать детей с собой при пересечении границы.
Юристы объясняют: нет, это не обязательно.
Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что в соответствии с правилами пересечения государственной границы отец-одиночка имеет право выезжать из Украины самостоятельно, без сопровождения детей.
Это означает, что сам факт наличия отсрочки уже является достаточным основанием для пересечения границы.
Вместе с тем на границе необходимо подтвердить свое право на выезд. Для этого нужно иметь:
– загранпаспорт;
– военно-учетный документ (в том числе электронный);
– оформленную отсрочку от мобилизации.
Без этих документов пограничники могут отказать в выезде даже если основание формально есть.
Эксперты отмечают, что право на выезд не означает автоматического разрешения в любой ситуации. Решение все равно принимается при проверке документов на границе.
Поэтому юристы советуют заблаговременно проверять все справки и подтверждения во избежание проблем во время поездки.
Таким образом, родители-одиночки имеют более широкие возможности, чем многие думают: они могут не только получить отсрочку, но и законно пересекать границу даже без детей.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Офисе Президента Украины официально заявили , что власти не планируют снижать планку мобилизационного возраста ниже действующей отметки в 25 лет. Также не готовятся никакие изменения в правилах пересечения границы для мужчин возрастной категории 18–23 года.