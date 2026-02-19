Арестович поставив українцям “діагноз”: що вилікує "одвічну хворобу"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович охарактеризував ситуацію в українському суспільстві.
Олексій Арестович. Фото з відкритих джерел
За його словами, два ключові українські суспільні питання визначилися:
системне порушення прав людини з боку держави та право людини на відповідь (футболіст – ТЦК),
відповідальність за військові невдачі (Залужний-Зеленський).
Дилема, на його думку, розв'язується дуже просто — українські військові, політичні, економічні та історичні невдачі — прямий наслідок системного порушення прав людини з боку правлячого класу та відсутність механізмів компенсації, доступних простій людині.
За його словами, це дуже проста річ – прагнення жити краще, ніж сусід за рахунок сусіда.
За словами Арестовича, держави програють не через ворогів, а через спосіб поводження зі своїм населенням. Системне приниження людини — системні невдачі, якість ставлення держави до людини = якість держави.
Тому, переконаний він, і ліки проти цієї української хвороби дуже прості — головною продуктивною силою є людина.
