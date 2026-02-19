Арестович поставив українцям “діагноз”: що вилікує "одвічну хворобу"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович охарактеризував ситуацію в українському суспільстві.

Олексій Арестович. Фото з відкритих джерел

За його словами, два ключові українські суспільні питання визначилися:

системне порушення прав людини з боку держави та право людини на відповідь (футболіст – ТЦК),

відповідальність за військові невдачі (Залужний-Зеленський).

Дилема, на його думку, розв'язується дуже просто — українські військові, політичні, економічні та історичні невдачі — прямий наслідок системного порушення прав людини з боку правлячого класу та відсутність механізмів компенсації, доступних простій людині.

“Відповідь на вічне українське питання — як так виходить, що ми весь час втрачаємо, незважаючи на всі таланти, героїзм та старання — дуже простий. Це не прокляття язичницьких жерців, не втрачене золото Полуботка і навіть не помста єврейських богів за системний геноцид і взагалі нічого містичного”, — пояснив Арестович.

За його словами, це дуже проста річ – прагнення жити краще, ніж сусід за рахунок сусіда.

“Не було в українців ніколи гірших панів, ніж українці. Поляки, росіяни, турки та австрійці – діти малі порівняно зі “своїми”. І якщо сусід стає паном – пиши пропало, хоч концентруй війська, хоч розмивай. Народ пояснює невдачі містикою. Еліти — ворогами. А реальна причина — наш спосіб поводження один з одним”, — зазначив він.

За словами Арестовича, держави програють не через ворогів, а через спосіб поводження зі своїм населенням. Системне приниження людини — системні невдачі, якість ставлення держави до людини = якість держави.

Тому, переконаний він, і ліки проти цієї української хвороби дуже прості — головною продуктивною силою є людина.

“Найвищою цінністю в суспільстві повинні бути людські права та гідність, а система — працювати на максимальну допомогу для реалізації її талантів”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Арестовича, Зеленський стане зайвим, а українців просто кинули.



