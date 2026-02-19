Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович охарактеризовал ситуацию в украинском обществе.
Алексей Арестович. Фото из открытых источников
По его словам, два ключевых украинских общественных вопроса обозначились:
системное нарушение прав человека со стороны государства и право человека на ответ (футболист – ТЦК),
ответственность за военные неудачи (Залужный-Зеленский).
Дилемма, по его мнению, решается очень просто – украинские военные, политические, экономические и исторические неудачи – прямое следствие системного нарушения прав человека со стороны правящего класса и отсутствие механизмов компенсации, доступных простому человеку.
По его словам, это очень простая вещь – стремление жить лучше, чем сосед за счет соседа.
По словам Арестовича, государства проигрывают не из-за врагов, а из-за способа обращения со своим населением. Системное унижение человека – системные неудачи, качество отношения государства к человеку = качество государства.
Поэтому, убежден он, и лекарства против этой украинской болезни очень просты – главной производительной силой является человек.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Арестовича, Зеленский станет лишним, а украинцев просто бросили.