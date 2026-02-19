logo

Главная Новости Общество права человека Арестович поставил украинцам "диагноз": что вылечит "извечную болезнь"
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович поставил украинцам "диагноз": что вылечит "извечную болезнь"

Бывший советник ОП Арестович рассказал об извечной "болезни украинцев"

19 февраля 2026, 18:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович охарактеризовал ситуацию в украинском обществе.

Арестович поставил украинцам "диагноз": что вылечит "извечную болезнь"

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

По его словам, два ключевых украинских общественных вопроса обозначились:

  • системное нарушение прав человека со стороны государства и право человека на ответ (футболист – ТЦК),

  • ответственность за военные неудачи (Залужный-Зеленский).

Дилемма, по его мнению, решается очень просто – украинские военные, политические, экономические и исторические неудачи – прямое следствие системного нарушения прав человека со стороны правящего класса и отсутствие механизмов компенсации, доступных простому человеку.

"Ответ на вечный украинский вопрос — как так получается, что мы все время теряем, несмотря на все таланты, героизм и старания — очень прост. Это не проклятие языческих жрецов, не потерянное золото Полуботка и даже не месть еврейских богов за системный геноцид и вообще ничего мистического”, — объяснил Арестович.

По его словам, это очень простая вещь – стремление жить лучше, чем сосед за счет соседа.

"Не было у украинцев никогда хуже господ, чем украинцы. Поляки, россияне, турки и австрийцы — дети малы по сравнению со "своими". И если сосед становится господином — пиши пропало, хоть концентрируй войска, хоть размывай. Народ объясняет неудачи мистикой. Элиты – врагами. А реальная причина – наш способ обращения друг с другом”, — отметил он.

По словам Арестовича, государства проигрывают не из-за врагов, а из-за способа обращения со своим населением. Системное унижение человека – системные неудачи, качество отношения государства к человеку = качество государства.

Поэтому, убежден он, и лекарства против этой украинской болезни очень просты – главной производительной силой является человек.

"Высшей ценностью в обществе должны быть человеческие права и достоинство, а система — работать на максимальную помощь для реализации его талантов", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Арестовича, Зеленский станет лишним, а украинцев просто бросили.




Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/7909
