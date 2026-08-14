Як згорілі черевики та літаюча вівця допомогли людині піднятися в небо

У 1783 році французькі винахідники Жозеф та Етьєн Монгольф'є здійснили диво: вони довели, що людина здатна піднятися в повітря на повітряній кулі. Проте їхній шлях до успіху був далеким від акуратних наукових лабораторій.

Теплова повітряна куля підсвічується зсередини пальником у сутінках на тлі вечірнього неба. Автор фото: Foto-Rabe / Pixabay.

Помилка, яка спрацювала

Брати походили з родини паперовиків із містечка Анноне. На ранньому етапі вони цікавилися ідеєю використання легких газів, але зрештою зосередилися на нагрітому повітрі. При цьому Монгольф'є спочатку помилково вважали, що оболонку піднімає не саме тепло, а особливий "підйомний газ", який міститься у густому димі.

Щоб утворити якомога більше диму, брати спалювали вологу солому та вовну. У хід ішли й інші матеріали — старий одяг, зіпсоване м'ясо та навіть зношене взуття. Насправді ж куля піднімалася завдяки звичайному гарячому повітрю. У листопаді 1782 року в Авіньйоні брати провели перші успішні досліди з невеликою оболонкою, а в червні 1783 року в Анноне публічно продемонстрували апарат об'ємом близько 18,4 кубічних метра.

Вівця-астронавт та бійка у клітці

Справжній прорив відбувся 19 вересня 1783 року у Версалі перед очима короля Людовіка XVI. Під величезною кулею закріпили клітку з трьома пасажирами: вівцею, качкою та півнем. Апарат піднявся приблизно на 520 метрів і протримався у повітрі близько восьми хвилин.

Усі тварини неушкодженими повернулися на землю. Вівцю навіть назвали Монсіль ("Та, що піднімається до неба"). Півень, щоправда, травмував крило, але свідки (зокрема Бенджамін Франклін у своїх листах) зазначали, що висота ні до чого — його просто вдарила копитом вівця ще під час підготовки до старту.

Перші люди в небесах

Після успіху з тваринами та серії випробувальних польотів на прив'язі настав час для вільного польоту. 21 листопада 1783 року Жан-Франсуа Пілатр де Розьє та маркіз Франсуа д'Арланд піднялися у повітря над Парижем. Їхній політ тривав близько 25 хвилин, а куля подолала орієнтовно 9 кілометрів.

Так дивні експерименти з димом і домашніми тваринами відкрили для людства нову еру — еру повітроплавання.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про перше ім'я в історії: чому світ запам'ятав не великого царя, а бухгалтера з пивоварні.



