Перше ім'я в історії: чому світ запам'ятав не великого царя, а бухгалтера з пивоварні?

Протягом тисячоліть монархи та завойовники зводили гігантські монументи, аби увічнити свої імена для нащадків. Проте найдавніше збережене ім'я в історії людства належить зовсім не фараону, царю чи полководцю, а звичайній людині, яка просто виконувала свою щоденну роботу.

Модель давньої броварні у Єгипетському музеї розенкрейцерів / Фото: E. Michael Smith Chiefio / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Йдеться про чоловіка на ім'я Кушим (Kushim), який жив близько 3100 року до н. е. у стародавньому месопотамському місті Урук (територія сучасного Іраку).

Як глиняний чек обігнав великих імператорів

Табличка з ячменем: археологи виявили глиняну табличку з ранньою шумерською писемністю (клинописом). На ній зафіксовано господарську операцію: передачу 29 086 мірок ячменю за 37 місяців для потреб місцевої пивоварні.

Підпис клерка: у нижній частині таблички чітко вирізьблено два символи — "Ку" та "Шим". Дослідники та експерти Книги рекордів Гіннеса підтверджують, що це або особисте ім'я бухгалтера, або назва його посади чи закладу. Найвірогідніша версія — це підпис самого обліковця.

Чому це сенсація: писемність виникла не для опису подвигів чи поезії, а для суворої фінансової звітності. Шумерам потрібно було точно рахувати мішки з зерном, податки та сировину для виготовлення пива.

Спадщина Кушима: поки імена могутніх правителів того часу канули в Лету через відсутність писемних джерел, звичайний пивний чек зберіг ім'я клерка крізь 50 століть.

Кушим став першою реальною історичною постаттю, чиє ім'я дійшло до нас у писемному вигляді. Це яскраве нагадування про те, що бюрократія та любов до пива виявилися вічнішими за наймогутніші імперії давнини.

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