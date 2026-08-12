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Перше ім'я в історії: чому світ запам'ятав не великого царя, а бухгалтера з пивоварні?

Понад 5000 років тому месопотамський клерк підписав глиняну табличку про розподіл ячменю. Він не був фараоном чи полководцем, але саме його ім'я першим зберегла тогочасна писемність.

12 серпня 2026, 16:51
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Сергій Кречмаровський

Протягом тисячоліть монархи та завойовники зводили гігантські монументи, аби увічнити свої імена для нащадків. Проте найдавніше збережене ім'я в історії людства належить зовсім не фараону, царю чи полководцю, а звичайній людині, яка просто виконувала свою щоденну роботу.

Перше ім'я в історії: чому світ запам'ятав не великого царя, а бухгалтера з пивоварні?

Модель давньої броварні у Єгипетському музеї розенкрейцерів / Фото: E. Michael Smith Chiefio / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Йдеться про чоловіка на ім'я Кушим (Kushim), який жив близько 3100 року до н. е. у стародавньому месопотамському місті Урук (територія сучасного Іраку).

Як глиняний чек обігнав великих імператорів

  • Табличка з ячменем: археологи виявили глиняну табличку з ранньою шумерською писемністю (клинописом). На ній зафіксовано господарську операцію: передачу 29 086 мірок ячменю за 37 місяців для потреб місцевої пивоварні.

  • Підпис клерка: у нижній частині таблички чітко вирізьблено два символи — "Ку" та "Шим". Дослідники та експерти Книги рекордів Гіннеса підтверджують, що це або особисте ім'я бухгалтера, або назва його посади чи закладу. Найвірогідніша версія — це підпис самого обліковця.

  • Чому це сенсація: писемність виникла не для опису подвигів чи поезії, а для суворої фінансової звітності. Шумерам потрібно було точно рахувати мішки з зерном, податки та сировину для виготовлення пива.

  • Спадщина Кушима: поки імена могутніх правителів того часу канули в Лету через відсутність писемних джерел, звичайний пивний чек зберіг ім'я клерка крізь 50 століть.

Кушим став першою реальною історичною постаттю, чиє ім'я дійшло до нас у писемному вигляді. Це яскраве нагадування про те, що бюрократія та любов до пива виявилися вічнішими за наймогутніші імперії давнини.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про те, як французи перетворили марафон на забіг із дегустацією вин та устриць.




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Джерело: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/8/sanga-kushim-why-the-first-person-in-recorded-history-was-an-accountant
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