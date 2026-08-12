Первое имя в истории: почему мир запомнил не великого царя, а бухгалтера пивоварни?

На протяжении тысячелетий монархи и завоеватели строили гигантские монументы, чтобы увековечить свои имена для потомков. Однако древнейшее сохранившееся имя в истории человечества принадлежит вовсе не фараону, царю или полководцу, а обычному человеку, который просто выполнял свою ежедневную работу.

Модель древней пивоварни в Египетском музее розенкрейцеров / Фото: E. Michael Smith Chiefio / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Речь идет о мужчине по имени Кушим (Kushim), который жил около 3100 года до н. э. в древнем месопотамском городе Урук (территория современного Ирака).

Как глиняный чек обогнал великих императоров

Табличка с ячменем: археологи обнаружили глиняную табличку с ранней шумерской письменностью (клинописью). На ней зафиксирована хозяйственная операция: передача 29 086 мерок ячменя за 37 месяцев для нужд местной пивоварни.

Подпись клерка: в нижней части таблички четко вырезаны два символа — "Ку" и "Шим". Исследователи и эксперты Книги рекордов Гиннесса подтверждают, что это либо личное имя бухгалтера, либо название его должности или заведения. Вероятнейшая версия — это подпись самого учетчика.

Почему это сенсация: письменность возникла не для описания подвигов или поэзии, а для строгой финансовой отчетности. Шумерам нужно было точно считать мешки с зерном, налоги и сырье для приготовления пива.

Наследие Кушима: пока имена могущественных правителей того времени канули в Лету из-за отсутствия письменных источников, обычный пивной чек сохранил имя клерка через 50 веков.

Кушим стал первой настоящей исторической фигурой, чье имя дошло до нас в письменном виде. Это яркое напоминание о том, что бюрократия и любовь к пиву оказались вечнее самых могущественных империй древности.

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