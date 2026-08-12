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Первое имя в истории: почему мир запомнил не великого царя, а бухгалтера пивоварни?

Более 5000 лет назад месопотамский клерк подписал глиняную табличку о распределении ячменя. Он не был фараоном или полководцем, но именно его имя первым сохранила письменность того времени.

12 августа 2026, 16:51
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Сергій Кречмаровський

На протяжении тысячелетий монархи и завоеватели строили гигантские монументы, чтобы увековечить свои имена для потомков. Однако древнейшее сохранившееся имя в истории человечества принадлежит вовсе не фараону, царю или полководцу, а обычному человеку, который просто выполнял свою ежедневную работу.

Первое имя в истории: почему мир запомнил не великого царя, а бухгалтера пивоварни?

Модель древней пивоварни в Египетском музее розенкрейцеров / Фото: E. Michael Smith Chiefio / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Речь идет о мужчине по имени Кушим (Kushim), который жил около 3100 года до н. э. в древнем месопотамском городе Урук (территория современного Ирака).

Как глиняный чек обогнал великих императоров

  • Табличка с ячменем: археологи обнаружили глиняную табличку с ранней шумерской письменностью (клинописью). На ней зафиксирована хозяйственная операция: передача 29 086 мерок ячменя за 37 месяцев для нужд местной пивоварни.

  • Подпись клерка: в нижней части таблички четко вырезаны два символа — "Ку" и "Шим". Исследователи и эксперты Книги рекордов Гиннесса подтверждают, что это либо личное имя бухгалтера, либо название его должности или заведения. Вероятнейшая версия — это подпись самого учетчика.

  • Почему это сенсация: письменность возникла не для описания подвигов или поэзии, а для строгой финансовой отчетности. Шумерам нужно было точно считать мешки с зерном, налоги и сырье для приготовления пива.

  • Наследие Кушима: пока имена могущественных правителей того времени канули в Лету из-за отсутствия письменных источников, обычный пивной чек сохранил имя клерка через 50 веков.

Кушим стал первой настоящей исторической фигурой, чье имя дошло до нас в письменном виде. Это яркое напоминание о том, что бюрократия и любовь к пиву оказались вечнее самых могущественных империй древности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как французы превратили марафон в забег с дегустацией вин и устриц.




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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/8/sanga-kushim-why-the-first-person-in-recorded-history-was-an-accountant
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