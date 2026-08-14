Как сгоревшие ботинки и летающая овца помогли человеку подняться в небо

В 1783 году французские изобретатели Жозеф и Этьен Монгольфье совершили чудо: они доказали, что человек способен подняться в воздух на воздушном шаре. Однако их путь к успеху был далек от аккуратных научных лабораторий.

Тепловой воздушный шар подсвечивается изнутри горелкой в сумерках на фоне вечернего неба. Автор фото: Foto-Rabe / Pixabay.

Сработавшая ошибка

Братья происходили из семьи бумажников из города Анноне. На раннем этапе они интересовались идеей использования легких газов, но сосредоточились на нагретом воздухе. При этом Монгольфье поначалу ошибочно полагали, что оболочку поднимает не само тепло, а особый "подъемный газ", содержащийся в густом дыме.

Чтобы образовать как можно больше дыма, братья сжигали солому и шерсть. В ход шли и другие материалы — старая одежда, испорченное мясо и даже изношенная обувь. На самом же деле шар поднимался благодаря обычному горячему воздуху. В ноябре 1782 г. в Авиньоне братья провели первые успешные опыты с небольшой оболочкой, а в июне 1783 г. в Анноне публично продемонстрировали аппарат объемом около 18,4 кубических метра.

Овца-астронавт и драка в клетке

Настоящий прорыв произошел 19 сентября 1783 г. в Версале перед глазами короля Людовика XVI. Под огромным шаром закрепили клетку с тремя пассажирами: овцой, уткой и петухом. Аппарат поднялся примерно на 520 метров и продержался в воздухе около восьми минут.

Все животные невредимыми вернулись на землю. Овцу даже назвали Монсиль ("Возвышающаяся к небу"). Петух, правда, травмировал крыло, но свидетели (в том числе Бенджамин Франклин в своих письмах) отмечали, что высота ни при чем — его просто ударила копытом овца еще во время подготовки к старту.

Первые люди в небесах

После успеха с животными и серии испытательных полетов на привязи пришло время свободного полета. 21 ноября 1783 года Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз Франсуа д'Арланд поднялись в воздух над Парижем. Их полет длился около 25 минут, а шар преодолел ориентировочно 9 километров.

Так удивительные эксперименты с дымом и домашними животными открыли для человечества новую эру — эру воздухоплавания.

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