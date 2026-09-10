Ядерний ранець за спиною: як США створили мініатюрну атомну бомбу

У розпал холодної війни гонка озброєнь торкнулася не лише міжконтинентальних ракет. Пентагон усерйоз розглядав можливість застосування ядерної зброї на тактичному рівні — прямо на полі бою чи в тилу противника. Так з'явилися портативні ядерні пристрої, які здавалися реальністю з фантастичних фільмів.

Переносний кейс для спеціального ядерного підривного боєприпасу SADM. Фото: Glen George McDuff / Wikimedia Commons

Зброя піхоти: гранатомет "Деві Крокетт"

Найвідомішим американським проєктом у цій сфері став комплекс M-29/M-28 Davy Crockett, що надійшов на озброєння у 1961 році. Ця система на основі безвідкатної зброї дозволяла запускати тактичний ядерний боєприпас M388 з бойовою частиною W54. Модифікація M28 мала дальність трохи більше двох кілометрів, а M29 – близько чотирьох.

Тактична ядерна безкаліберна/безвідкатна установка M-388 "Деві Крокетт" (березень 1961). Фото: US government / Wikimedia Commons





Боєприпас мав потужність близько 20 тонн у тротиловому еквіваленті. Передбачалося, що піхотні підрозділи матимуть змогу використовувати таку зброю для оперативного знищення живої сили противника. Однак через ризики для власних військ комплекс залишався на озброєнні відносно недовго і був знятий з експлуатації вже 1971 року.

"Ядерні ранці" для спецоперацій

Набагато довше проіснував інший проєкт – спеціальні ядерні підривні боєприпаси SADM (Special Atomic Demolition Munition). У них використовувалася та сама компактна бойова частина W54, але сам пристрій важив близько 60-70 фунтів (приблизно 27-32 кг) і фактично був переносним рюкзаком.

Концепція SADM розроблялася для сил спеціальних операцій. Пристрій призначався для руйнування критично важливих об'єктів інфраструктури в тилу ворога — гребель, мостів чи бункерів. На відміну від артилерійського "Деві Крокетта", програма диверсійних ядерних ранців розвивалася окремо та проіснувала значно довше.

Завершення епохи тактичного атома

Масштабна відмова від подібних розробок відбулася вже на іншому етапі історії. Різке скорочення тактичних ядерних озброєнь США та СРСР розгорнулося у 1991–1992 роках у межах масштабних політичних ініціатив лідерів країн. Процес ліквідації та демонтажу таких специфічних боєприпасів затягнувся на довгі роки: останні зразки з масштабних арсеналів виведених тактичних зарядів були остаточно утилізовані вже у 2000-х.

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