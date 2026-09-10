Ядерный ранец за спиной: как США создали миниатюрную атомную бомбу

В разгар холодной войны гонка вооружений затронула не только межконтинентальные ракеты. Пентагон всерьез рассматривал возможность применения ядерного оружия на тактическом уровне — прямо на поле боя или в тылу противника. Так появились портативные ядерные устройства, которые казались реальностью из фантастических фильмов.

Переносной кейс для специального ядерного подрывного боеприпаса SADM. Фото: Glen George McDuff / Wikimedia Commons

Оружие пехоты: гранатомет "Дэви Крокетт"

Самым известным американским проектом в этой сфере стал комплекс M-29/M-28 Davy Crockett, поступивший на вооружение в 1961 году. Эта система на базе безоткатного орудия позволяла запускать тактический ядерный боеприпас M388 с боевой частью W54. Модификация M28 имела дальность чуть более двух километров, а M29 — около четырех.

Тактическая ядерная бескалиберная/безоткатная установка M-388 "Дэви Крокетт" (март 1961 года). Фото: US government / Wikimedia Commons





Боеприпас обладал мощностью около 20 тонн в тротиловом эквиваленте. Предполагалось, что пехотные подразделения смогут использовать такое оружие для оперативного уничтожения живой силы противника. Однако из-за рисков для собственных войск и развития систем комплекс оставался на вооружении относительно недолго и был снят с эксплуатации уже в 1971 году.

"Ядерные ранцы" для спецопераций

Гораздо дольше просуществовал другой проект — специальные ядерные подрывные боеприпасы SADM (Special Atomic Demolition Munition). В них использовалась та же компактная боевая часть W54, но само устройство весило около 60-70 фунтов (примерно 27-32 кг) и фактически представляло собой переносной рюкзак.

Концепция SADM разрабатывалась для сил специальных операций. Устройство предназначалось для разрушения критически важных объектов инфраструктуры в тылу врага — плотин, мостов или бункеров. В отличие от артиллерийского "Дэви Крокетта", программа диверсионных ядерных ранцев развивалась отдельно и просуществовала значительно дольше.

Завершение эпохи тактического атома

Масштабный отказ от подобных разработок произошел уже на другом этапе истории. Резкое сокращение тактических ядерных вооружений США и СССР развернулось в 1991–1992 годах в рамках масштабных политических инициатив лидеров стран. Процесс ликвидации и демонтажа таких специфических боеприпасов затянулся на долгие годы: последние образцы из масштабных арсеналов выведенных тактических зарядов были окончательно утилизированы уже в 2000-х.

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