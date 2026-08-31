Ядерное оружие размером с пушку: зачем США создали Davy Crockett

В конце 1950-х годов США разрабатывали оружие для возможной войны с Советским Союзом в Европе. Одним из самых необычных проектов стал Davy Crockett — компактная тактическая ядерная система, которую можно было перевозить на лёгкой технике и использовать непосредственно рядом с передовыми подразделениями.

Тактическая ядерная бескалиберная/безоткатная установка M-388 "Дэви Крокетт" (март 1961 года). Фото: US government / Wikimedia Commons

Система существовала в вариантах M28 и M29 (дальность 2 и 4 км). Из них запускался специальный ядерный боеприпас M388 с боевой частью W54.

Мощность заряда была небольшой по ядерным меркам — около 10-20 тонн в тротиловом эквиваленте. Однако идея оставалась чрезвычайно серьёзной: американские военные рассматривали Davy Crockett как средство поражения войск противника в случае масштабного конфликта в Европе.

Систему приняли на вооружение в 1961 году. Её размещали, в частности, в Западной Германии, а военнослужащие проходили подготовку по обращению с комплексом. Для американской армии это был способ иметь ядерное оружие непосредственно у подразделений, находящихся близко к предполагаемой линии фронта.

Davy Crockett даже участвовал в ядерном испытании. В июле 1962 года на полигоне в Неваде был произведён запуск боеприпаса M388 во время испытания Little Feller I.

Однако у системы были серьёзные ограничения. Небольшая дальность и относительно низкая точность делали применение ядерного боеприпаса опасным не только для противника, но и для собственного расчёта. Кроме того, использование тактического ядерного оружия на поле боя могло привести к непредсказуемой эскалации конфликта.

В итоге Davy Crockett никогда не применяли в бою. Систему постепенно вывели из эксплуатации, а к 1971 году она окончательно исчезла из американского арсенала.

Сегодня Davy Crockett остаётся одним из самых необычных символов холодной войны — примером эпохи, когда военные всерьёз рассматривали возможность сделать ядерное оружие достаточно компактным для непосредственного применения на поле боя.

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