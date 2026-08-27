Glock: как австрийский инженер без опыта создал пистолет, изменивший оружейный мир

Гастон Глок не был оружейным конструктором, когда в начале 1980-х решил принять участие в конкурсе Министерства обороны Австрии на новый служебный пистолет. До этого его компания уже производила изделия из металла и полимеров, а также военную продукцию, включая ножи.

Glock 17 - пистолет, созданный Гастоном Глоком для австрийской армии. Фото: Askild Antonsen / Wikimedia Commons

Конкурс, который изменил карьеру Гастона Глока

В 1981 году Глок собрал небольшую команду специалистов и начал разработку новой конструкции. Инженеры изучали требования австрийских военных и существующие решения. Результатом стал пистолет, получивший обозначение P80.

Одной из главных особенностей конструкции стала полимерная рамка. Для своего времени это было необычным решением, однако оно позволило снизить массу оружия. Glock также отличался сравнительно простой конструкцией и небольшим количеством деталей.

В 1982 году P80 прошёл испытания и был принят на вооружение австрийской армии. Позднее на международном рынке он получил название Glock 17. В 1984 году Норвегия стала первой страной НАТО, принявшей Glock 17 на вооружение.

Как Glock превратился в мировую легенду

Затем началось международное распространение марки. Пистолеты Glock стали использоваться военными и правоохранительными структурами разных стран, а благодаря кино, телевидению и видеоиграм марка превратилась в один из самых узнаваемых оружейных брендов.

Популярный миф часто представляет Глока как производителя карнизов для штор, который внезапно решил создать пистолет. Карнизы действительно входили в продукцию его компании, однако такая версия сильно упрощает его предыдущий промышленный и военный опыт.

История Glock показывает, что отсутствие опыта именно в разработке пистолетов не помешало Гастону Глоку создать конструкцию, которая оказала огромное влияние на современную оружейную индустрию.

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