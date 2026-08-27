Glock: як австрійський інженер без досвіду створив пістолет, що змінив світ зброї

Гастон Глок не був збройовим конструктором, коли на початку 1980-х вирішив взяти участь у конкурсі Міністерства оборони Австрії на новий службовий пістолет. До цього його компанія вже виготовляла вироби з металу та полімерів, а також військову продукцію, зокрема ножі.

Glock 17 - пістолет, створений Гастоном Глоком для австрійської армії. Фото: Askild Antonsen / Wikimedia Commons

Конкурс, який змінив кар'єру Гастона Глока

У 1981 році Глок зібрав невелику команду фахівців та розпочав розробку нової конструкції. Інженери вивчали вимоги австрійських військових та існуючі рішення. Результатом став пістолет, який одержав позначення P80.

Однією з основних особливостей конструкції стала полімерна рамка. Для свого часу це було незвичайним рішенням, проте воно дало змогу знизити масу зброї. Glock також відрізнявся порівняно простою конструкцією та невеликою кількістю деталей.

У 1982 році P80 пройшов випробування та був прийнятий на озброєння австрійської армії. Пізніше на міжнародному ринку він отримав назву Glock 17. У 1984 році Норвегія стала першою країною НАТО, яка прийняла Glock 17 на озброєння.

Як Glock перетворився на світову легенду

Потім розпочалося міжнародне поширення марки. Пістолети Glock стали використовуватися військовими та правоохоронними структурами різних країн, а завдяки кіно, телебаченню та відеоіграм марка перетворилася на один із найвідоміших збройових брендів.

Популярний міф часто представляє Глока як виробника карнизів для штор, що раптово вирішив створити пістолет. Карнизи справді входили до переліку продукції його компанії, проте така версія сильно спрощує його попередній промисловий та військовий досвід.

Історія Glock показує, що відсутність досвіду саме в розробці пістолетів не завадила Гастону Глоку створити конструкцію, яка вплинула на сучасну збройову індустрію.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про історію створення Узі.