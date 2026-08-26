Зброя ізраїльського спецназу, яку захопив Голлівуд: історія Узі

Після створення Ізраїлю країні була потрібна проста і компактна зброя, яку можна було б виробляти всередині країни. Наприкінці 1940-х років її розробкою зайнявся офіцер ЦАХАЛу Узіель Галь. Перші прототипи з'явилися на початку 1950-х, а в 1954-му Узі офіційно прийняли на озброєння ізраїльської армії. Особливо активно його використовували десантники та спеціальні підрозділи.

Литовський військовослужбовець із Узі, 2009 рік. Фото: Міністерство оборони Литви / Wikimedia Commons

Головною перевагою Узі стала незвичайна конструкція. Магазин розмістили всередині пістолетної рукоятки, що дозволяло швидше змінювати його майже наосліп. Телескопічний затвор зробив зброю дуже компактною, а широке застосування штампованих деталей спростило виробництво.

Пістолет-кулемет Узі. Фото: Ferkelparade / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Узі швидко набув популярності за межами Ізраїлю. Його експортували до десятків країн, а компактність зробила його популярним серед військових, співробітників силових структур та охорони. Проте світову славу зброї принесло не лише реальне застосування.

Справжнім культурним феноменом Узі став завдяки Голлівуду. Його характерний силует регулярно з'являвся у бойовиках, кримінальних фільмах та серіалах. Узі тримали в руках спецназівці, найманці, гангстери та інші кіногерої. Завдяки цьому навіть люди, далекі від збройової тематики, почали впізнавати його з першого погляду.

Є й цікава деталь: Узіель Галь не хотів, щоб створений ним пістолет-кулемет носив його ім'я. Але військові все ж таки назвали зброю Узі — і в результаті саме це коротке ім'я стало відомим у всьому світі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому пістолет Desert Eagle люблять у Голлівуді, хоча ця зброя провальна в бою.