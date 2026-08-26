Оружие израильского спецназа, которое захватил Голливуд: история Узи

После создания Израиля стране требовалось простое и компактное оружие, которое можно было бы производить внутри страны. В конце 1940-х годов его разработкой занялся офицер ЦАХАЛа Узиэль Галь. Первые прототипы появились в начале 1950-х, а в 1954 году Узи официально приняли на вооружение израильской армии. Особенно активно его использовали десантники и специальные подразделения.

Литовский военнослужащий с Узі, 2009 год. Фото: Министерство обороны Литвы / Wikimedia Commons.

Главным преимуществом Узи стала необычная конструкция. Магазин разместили внутри пистолетной рукоятки, что позволяло быстрее менять его почти вслепую. Телескопический затвор сделал оружие очень компактным, а широкое применение штампованных деталей упростило производство.

Пистолет-пулемёт Узи. Фото: Ferkelparade / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Узи быстро приобрёл известность за пределами Израиля. Его экспортировали в десятки стран, а компактность сделала его популярным среди военных, сотрудников силовых структур и охраны. Однако мировую славу оружию принесло не только реальное применение.

Настоящим культурным феноменом Узи стал благодаря Голливуду. Его характерный силуэт регулярно появлялся в боевиках, криминальных фильмах и сериалах. Узи держали в руках спецназовцы, наёмники, гангстеры и другие киногерои. Благодаря этому даже люди, далёкие от оружейной тематики, начали узнавать его с первого взгляда.

Есть и любопытная деталь: Узиэль Галь не хотел, чтобы созданный им пистолет-пулемёт носил его имя. Но военные всё же назвали оружие Узи — и в итоге именно это короткое имя стало известно во всём мире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему пистолет Desert Eagle обожают в Голливуде, хотя это оружие провально в бою.