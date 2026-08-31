Ядерна зброя розміром з гармату: навіщо США створили Davy Crockett

Наприкінці 1950-х років США розробляли зброю для можливої війни з Радянським Союзом у Європі. Одним із найнезвичайніших проєктів став Davy Crockett — компактна тактична ядерна система, яку можна було перевозити легкою технікою і використовувати безпосередньо поруч із передовими підрозділами.

Тактична ядерна безвідкатна гармата M-388 "Дэві Крокетт" (лютий/березень 1961 року). Фото: US government / Wikimedia Commons

Система існувала у варіантах M28 та M29 (дальність 2 та 4 км). З них запускався спеціальний ядерний боєприпас M388 із бойовою частиною W54.

Потужність заряду була невеликою за ядерними мірками — близько 10-20 тонн у тротиловому еквіваленті. Однак ідея залишалася надзвичайно серйозною: американські військові розглядали Davy Crockett як засіб ураження військ противника у разі масштабного конфлікту в Європі.

Систему ввели в експлуатацію в 1961 році. Її розміщували, зокрема, у Західній Німеччині, а військовослужбовці проходили підготовку щодо поводження з комплексом. Для американської армії це був спосіб мати ядерну зброю безпосередньо у підрозділах, що перебували близько до передбачуваної лінії фронту.

Davy Crockett навіть брав участь у ядерному випробуванні. У липні 1962 року на полігоні в Неваді було здійснено запуск боєприпасу M388 під час випробування Little Feller I.

Проте система мала серйозні обмеження. Невелика дальність і відносно низька точність робили застосування ядерного боєприпасу небезпечним не лише для противника, а й для власного розрахунку. Крім того, використання тактичної ядерної зброї на полі бою могло призвести до непередбачуваної ескалації конфлікту.

У результаті Davy Crockett ніколи не застосовували в бою. Систему поступово вивели з експлуатації, а до 1971 року вона остаточно зникла з американського арсеналу.

Сьогодні Davy Crockett залишається одним із найнезвичайніших символів холодної війни — прикладом епохи, коли військові всерйоз розглядали можливість зробити ядерну зброю достатньо компактною для безпосереднього застосування на полі бою.

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