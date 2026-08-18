"Я жадаю поляків": як помилка перекладача перетворила промову Картера на дипломатичний курйоз

У грудні 1977 року президент США Джиммі Картер прибув із візитом до Польщі. Це була важлива дипломатична поїздка епохи холодної війни. Однак замість високої політики візит запам’ятався як один із найвідоміших курйозів у міжнародних відносинах.

Джиммі Картер виступає на спільній сесії Конгресу США, 1978 рік / Фото: Warren K. Leffler, Бібліотека Конгресу США (Public Domain)

Послідовний переклад і плоди преси

Проблеми почалися просто в аеропорту Варшави. Держдепартамент США залучив позаштатного перекладача Стівена Сеймура. Під час виступу Картера він здійснював послідовний переклад фраза за фразою, фактично читаючи підготовлений текст із аркуша.

Проте перекладач припустився серйозних огріхів у відтінках смислів. Замість слів про прагнення дізнатися "бажання польського народу щодо майбутнього", у його виконанні це пролунало із сексуальним підтекстом. Американські ЗМІ швидко підхопили фейл, поширивши інтерпретацію "Я жадаю поляків".

Фразу Картера про те, що він вилетів із США вранці, перекладач передав так, ніби той "назавжди залишив Батьківщину". А комплімент про радість перебування в Польщі перетворився на двозначний вислів про "торкання інтимних частин" країни. Хоча преса згодом дещо перебільшила карикатурність слів, дипломатичний резонанс був величезним.

Плутанина з перекладачами та банкетний конфуз

Сеймур працював ще й наступного дня, але під час пресслужби його вирішили терміново замінити. Новим перекладачем з боку США став співробітник американського посольства Єжи Кріцький.

Проте мовний хаос на цьому не закінчився. Під час офіційного банкету Кріцький раптово припинив перекладати, після чого до роботи залучили перекладача польського лідера Едварда Герека — Генрика Сокальського. Саме тут виникла нова проблема: через складний акцент Картера перекладачу було важко швидко сприймати промову на слух, що спричинило паузи та тишу в залі.

Попри ці курйози, візит Картера пройшов успішно, а сама історія стала класичним прикладом того, як дрібні огріхи перекладу можуть перетворитися на світову сенсацію.

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