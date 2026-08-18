"Я жажду поляков": как ошибка переводчика превратила речь Картера в дипломатический курьез

В декабре 1977 года президент США Джимми Картер прибыл с визитом в Польшу. Это была важнейшая дипломатическая поездка эпохи холодной войны. Однако вместо высокой политики визит запомнился как один из самых известных курьезов в международных отношениях.

Джимми Картер выступает на совместной сессии Конгресса США, 1978 год / Фото: Warren K. Leffler, Библиотека Конгресса США (Public Domain)

Последовательный перевод и плоды прессы

Проблемы начались прямо в аэропорту Варшавы. Госдепартамент США привлек внештатного переводчика Стивена Сеймура. Во время выступления Картера он осуществлял последовательный перевод фразы за фразой, фактически читая подготовленный текст из письма.

Однако переводчик допустил серьезные огрехи в оттенках смыслов. Вместо слов о стремлении узнать "желание польского народа относительно будущего", в его исполнении это прозвучало с сексуальным подтекстом. Американские СМИ быстро подхватили фейл, распространив интерпретацию "Я желаю поляков".

Фразу Картера о том, что он вылетел из США утром, переводчик передал так, будто тот "навсегда покинул Родину". А комплимент о радости пребывания в Польше превратился в двусмысленное изречение о "познании интимных частей" страны. Хотя пресса впоследствии несколько преувеличила карикатурность слов, дипломатический резонанс был огромным.

Путаница с переводчиками и банкетный конфуз

Сеймур работал и на следующий день, но во время пресс-конференции его решили срочно заменить. Новым переводчиком со стороны США стал сотрудник американского посольства Ежи Крицкий.

Однако языковой хаос на этом не кончился. Во время официального банкета Крицкий внезапно перестал переводить, после чего к работе привлекли переводчика польского лидера Эдварда Герека — Генрика Сокальского. Именно здесь возникла новая проблема: из-за сложного акцента Картера переводчику было трудно быстро воспринимать речь на слух, что повлекло за собой паузы и тишину в зале.

Несмотря на эти курьезы, визит Картера прошел успешно, а сама история стала классическим примером того, как мелкие огрехи перевода могут превратиться в мировую сенсацию.

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