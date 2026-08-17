"Я тільки вийду і, можливо, затримаюся": фраза полярника перед зникненням, яка вразила світ

Історія освоєння Антарктиди знає чимало прикладів мужності, проте один випадок став абсолютним символом самопожертви. У березні 1912 року під час повернення з Південного полюса британський офіцер Лоуренс Оутс зробив крок у люту хуртовину, залишивши побратимам слова, які назавжди увійшли у світову історію.

Полярний дослідник біля намету в Антарктиді (ілюстративне фото) / Фото: згенеровано ШІ

Трагедія експедиції "Терра Нова"

Лоуренс Оутс був учасником британської антарктичної експедиції під керівництвом Роберта Скотта. Досягнувши Південного полюса в січні 1912 року, мандрівники виявили, що їх на кілька тижнів випередила норвезька команда Руаля Амундсена. Виснажені фізично та морально, п'ятеро дослідників вирушили у зворотний шлях довжиною понад 1300 кілометрів.

Шлях назад перетворився на боротьбу за виживання. Нелюдські морози, брак провізії та люта цинга підривали сили полярників. Капітан Оутс постраждав найбільше: через обмороження та старі поранення ніг кожен крок давався йому з неймовірним болем. З кожним днем він рухався все повільніше, затримуючи весь загін.

Останній крок у заметіль

Оутс чудово розумів, що його стан позбавляє останніх шансів на порятунок інших учасників групи. Прохання залишити його у спальному мішку командир Роберт Скотт відхилив, адже кодекс честі не дозволяв покинути товариша.

Вранці 17 березня 1912 року, коли надворі вирувала буря за температури мінус 40 градусів, Оутс підвівся, спокійно мовив до товаришів: "Я тільки вийду і, можливо, затримаюся" — і без взуття вийшов із намету в снігову безодню. Його тіло так і не знайшли.

Попри шляхетний вчинок Оутса, решта членів групи загинули від холоду та голоду лише за кілька днів, не дійшовши до допоміжної бази трохи більше десятка кілометрів.

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