"Я только выйду и, возможно, задержусь": фраза полярника перед исчезновением, поразившая мир

История освоения Антарктиды знает немало примеров мужества, однако один случай стал абсолютным символом самопожертвования. В марте 1912 года при возвращении с Южного полюса британский офицер Лоуренс Оутс шагнул в лютую метель, оставив товарищам слова, навсегда вошедшие в мировую историю.

Полярный исследователь возле палатки в Антарктиде (иллюстративное фото) / Фото: сгенерировано ИИ

Трагедия экспедиции "Терра Нова"

Лоуренс Оутс был участником британской антарктической экспедиции под руководством Роберта Скотта. Достигнув Южного полюса в январе 1912 года, путешественники обнаружили, что их на несколько недель опередила норвежская команда Руаля Амундсена. Измученные физически и морально, пятеро исследователей отправились в обратный путь протяженностью более 1300 километров.

Обратный путь превратился в борьбу за выживание. Бесчеловечные морозы, нехватка провизии и цинга подрывали силы полярников. Капитан Оутс пострадал больше всего: из-за обморожения и старых ранений ног каждый шаг давался ему с невероятной болью. С каждым днем он двигался все медленнее, задерживая весь отряд.

Последний шаг в метель

Оутс отлично понимал, что его состояние лишает последних шансов на спасение других участников группы. Просьбу оставить его в спальном мешке командир Роберт Скотт отклонил, ведь кодекс чести не позволял покинуть товарища.

Утром 17 марта 1912 года, когда на улице бушевала буря при температуре минус 40 градусов, Оутс встал, спокойно сказал товарищам: "Я только выйду и, может быть, задержусь" — и без обуви вышел из палатки в снежную бездну. Его тело так и не обнаружили.

Несмотря на благородный поступок Оутса, остальные члены группы погибли от холода и голода всего через несколько дней, не дойдя до вспомогательной базы чуть более десятка километров.

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