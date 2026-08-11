"Вони не влучать навіть у слона": що сказав генерал за секунди до смертельного пострілу

Іноді одна фраза переживає людину, яка її вимовила. Саме так сталося з американським генералом Джоном Седжвіком. Під час Громадянської війни в США він спробував переконати солдатів не боятися рідкісних пострілів противника. За лічені секунди сам генерал отримав смертельне поранення.

Пам'ятник генерал-майору Джону Сейджвіку / Veggies / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

9 травня 1864 року армія Союзу билася під Спотсільвейні у Вірджинії. Джон Седжвік командував VI корпусом і був поруч із позиціями своїх солдатів. У цей момент із протилежного боку почали працювати снайпери.

Згідно з історичними свідченнями, генерал сказав приблизно таке:

"Що? Ви пригинаєтесь через поодинокі постріли? Вони не влучать навіть у слона з такої відстані!"

Фраза пролунала буквально за кілька хвилин до того, як Седжвік був смертельно поранений кулею в обличчя. Точного стрільця так достовірно і не було встановлено.

Саме цей збіг перетворив слова генерала на одну з найвідоміших історій про знамениті фрази перед загибеллю. Пізніше з'явилася ще драматичніша версія, згідно з якою Седжвік не встиг закінчити речення: "They couldn't hit an elephant at this dis..."

Однак історики вважають цю версію сумнівною. Більш ранні свідчення вказують на те, що фраза могла бути сказана повністю. Тому сьогодні коректніше говорити не про доведені "останні слова", а про знамениту репліку, яку Седжвік вимовив безпосередньо перед смертельним пострілом.

Загибель генерала стала важким ударом для армії Союзу. Седжвік мав велику популярність серед солдатів, а його смерть сталася в один із найбільш кровопролитних періодів кампанії Улісса Гранта.

Історія цієї фрази запам'яталася насамперед своєю трагічною іронією. Седжвік хотів переконати солдатів, що боятися не варто, але за лічені секунди сам опинився під вогнем. Саме тому його репліка понад 160 років продовжує з'являтися у книгах та оповіданнях про історію Громадянської війни у США.

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