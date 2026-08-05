Коли протигаз рятує життя: як звичайне вугілля зупинило хімічне пекло Першої світової

Сьогодні ми звикли сприймати протигаз як щось буденне з уроків безпеки чи атрибут популярних ігор про постапокаліпсис. Але лише уявіть: трохи більше століття тому цей пристрій став єдиною ниточкою, яка розділяла життя та страшну мученицьку смерть для мільйонів людей!

Протигаз. Фото: Pixabay / Łukasz Dyłka

Усе почалося навесні 1915 року, коли під бельгійським містом Іпр розігралося справжнє пекло на землі. Німецькі війська вперше випустили на позиції ворога хмари смертоносного хлору. Це був абсолютний шок! Жодні мокрі ганчірки чи марлеві пов'язки, якими солдати гарячково затуляли обличчя, взагалі не рятували. Повітря перетворилося на отруту, а світ опинився перед загрозою нової, невидимої зброї.

Потрібно було негайно шукати порятунок, і цей титанічний прорив зробив видатний хімік Микола Зелінський. Він звернув увагу на дивовижну річ: звичайне деревне вугілля здатне вбирати гази, як божевільна губка! Але щоб воно працювало на повну потужність, вчений вигадав "активувати" його — очистити й відкрити мільйони мікроскопічних пор. Об'єднавши зусилля з інженером Едмундом Куммантом, вони створили першу у світі компактну гумову маску з вугільним фільтром. Це був справжній тріумф науки!

Та найвражаюче у цій історії навіть не сам винахід, а вчинок Зелінського. Він категорично відмовився патентувати протигаз і не взяв за нього жодної копійки! Вчений заявив, що на порятунку людських життів неможливо наживатися, і просто безкоштовно віддав креслення усьому світу.

Звісно, сучасні протигази виглядають набагато футуристичніше, але серцем кожного з них досі залишається те саме активоване вугілля, яке колись врятувало людство.

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