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Когда противогаз спасает жизнь: как обычный уголь остановил химический ад мировой войны

Рассказываем, как химическая атака под Ипром шокировала мир, почему обычный уголь стал единственным спасением и как созданный Зелинским противогаз спасает миллионы людей

5 августа 2026, 16:05
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Сергій Кречмаровський

Сегодня мы привыкли воспринимать противогаз как нечто обычное из уроков безопасности или атрибут популярных игр о постапокалипсисе. Но только представьте: чуть больше столетия назад это устройство стало единственной ниточкой, разделявшей жизнь и страшную мученическую смерть для миллионов людей!

Когда противогаз спасает жизнь: как обычный уголь остановил химический ад мировой войны

Противогаз. Фото: Pixabay / Łukasz Dyłka

Все началось весной 1915 года, когда под бельгийским городом Ипр разыгрался настоящий ад на земле. Немецкие войска впервые выпустили на позиции врага тучи смертоносного хлора. Это был абсолютный шок! Никакие мокрые тряпки или марлевые повязки, которыми солдаты лихорадочно прикрывали лица, вообще не спасали. Воздух превратился в яд, а мир оказался перед угрозой нового, невидимого оружия.

Требовалось немедленно искать спасение, и этот титанический прорыв совершил выдающийся химик Николай Зелинский. Он обратил внимание на удивительную вещь: обычный древесный уголь способен впитывать газы, как безумная губка! Но чтобы он работал на полную мощность, ученый придумал "активировать" его – очистить и открыть миллионы микроскопических пор. Объединив усилия с инженером Эдмундом Куммантом, они создали первую в мире компактную резиновую маску с угольным фильтром. Это был подлинный триумф науки!

Но самое поразительное в этой истории даже не само изобретение, а поступок Зелинского. Он категорически отказался патентовать противогаз и не взял за него ни копейки! Ученый заявил, что на спасении человеческих жизней невозможно наживаться, и просто бесплатно отдал чертежи всему миру.

Конечно, современные противогазы выглядят гораздо футуристичнее, но сердцем каждого из них до сих пор остается тот же активированный уголь, который когда-то спас человечество.

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