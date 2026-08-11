"Они не попадут даже в слона": что сказал генерал за секунды до смертельного выстрела

Иногда одна фраза переживает человека, который ее произнес. Именно так произошло с американским генералом Джоном Седжвиком. Во время Гражданской войны в США он попытался убедить солдат не бояться редких выстрелов противника. Через считанные секунды сам генерал получил смертельное ранение.

Памятник генерал-майору Джону Седжвику / Veggies / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

9 мая 1864 года армия Союза сражалась у Спотсильвейни в Вирджинии. Джон Седжвик командовал VI корпусом и находился рядом с позициями своих солдат. В этот момент с противоположной стороны начали работать снайперы.

Согласно историческим свидетельствам, генерал сказал примерно следующее:

"Что? Вы пригибаетесь из-за одиночных выстрелов? Они не попадут даже в слона с такого расстояния!"

Фраза прозвучала буквально за несколько мгновений до того, как Седжвик был смертельно ранен пулей в лицо. Точный стрелок так и не был достоверно установлен.

Именно это совпадение превратило слова генерала в одну из самых известных историй о знаменитых фразах перед гибелью. Позднее появилась ещё более драматичная версия, согласно которой Седжвик не успел закончить предложение: "They couldn't hit an elephant at this dis..."

Однако историки считают эту версию сомнительной. Более ранние свидетельства указывают на то, что фраза могла быть произнесена полностью. Поэтому сегодня корректнее говорить не о доказанных "последних словах", а о знаменитой реплике, которую Седжвик произнёс непосредственно перед смертельным выстрелом.

Гибель генерала стала тяжёлым ударом для армии Союза. Седжвик пользовался большой популярностью среди солдат, а его смерть произошла в один из самых кровопролитных периодов кампании Улисса Гранта.

История этой фразы запомнилась прежде всего своей трагической иронией. Седжвик хотел убедить солдат, что бояться не стоит, но спустя считаные секунды сам оказался под огнём. Именно поэтому его реплика спустя более 160 лет продолжает появляться в книгах и рассказах об истории Гражданской войны в США.

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