Вчені розшифрували 4000-річні "послання мертвих": що вони означають

Археологи зробили несподіване відкриття під час повторного вивчення стародавніх гравіювань, виявлених у курганах на території сучасної Грузії. Дослідники дійшли висновку, що частина загадкових символів могла використовуватися у релігійних чи ритуальних цілях, а й служити своєрідним способом фіксації інформації про будівництво похоронних комплексів.

Гробниця. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про пам'ятники в районі Зуртакеті, що належать до епохи середньої бронзи. Ці споруди було досліджено ще кілька десятиліть тому, проте сучасні вчені вирішили заново проаналізувати архівні матеріали, включаючи фотографії та польові замальовки, що збереглися після розкопок.

Результати дослідження показали, що знайдені на кам'яних плитах зображення є частиною великої традиції мегалітичного мистецтва, що існувала на Південному Кавказі понад півтори тисячі років. На поверхні каміння вчені виявили складні геометричні композиції, спіралі, трикутники, сітчасті орнаменти, зображення тварин та схематичні малюнки будівель.

Особливий інтерес викликали групи насічок, що нагадують систему підрахунку. За однією з версій, такі позначки могли фіксувати участь окремих сімей чи громад у будівництві масштабних похоронних споруд. Якщо гіпотеза підтвердиться, може йтися про один із найдавніших відомих прикладів організації колективної праці біля Кавказу.

Дослідники пов'язують ці знахідки з культурою Тріалеті, представники якої проживали у регіоні близько чотирьох тисяч років тому. Ця цивілізація відома своїми багато прикрашеними курганами, високим рівнем металургії та складними соціальними структурами.

Додатковим аргументом на користь загальної культурної традиції стали аналогічні зображення, виявлені в сусідніх регіонах сучасних Вірменії та Азербайджану. Це свідчить про тісні зв'язки між народами Південного Кавказу у бронзовому столітті.

Втім, вчені наголошують, що остаточні висновки робити поки що зарано. Значна частина оригінальних артефактів була втрачена, тому подальші дослідження можуть підтвердити, так і скоригувати нинішні версії походження загадкових символів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мозок працює навіть уночі: вчені розкрили причину ранкової втоми після яскравих снів.



