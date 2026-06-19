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Ученые расшифровали 4000-летние "послания мертвых": что они означают

Загадочные символы на каменных плитах Южного Кавказа могут оказаться древнейшей системой учета коллективного труда

19 июня 2026, 16:46
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Кравцев Сергей

Археологи сделали неожиданное открытие при повторном изучении древних гравировок, обнаруженных в курганах на территории современной Грузии. Исследователи пришли к выводу, что часть загадочных символов могла использоваться не только в религиозных или ритуальных целях, но и служить своеобразным способом фиксации информации о строительстве погребальных комплексов.

Ученые расшифровали 4000-летние "послания мертвых": что они означают

Гробница. Фото: из открытых источников

Речь идет о памятниках в районе Зуртакети, относящихся к эпохе средней бронзы. Эти сооружения были исследованы еще несколько десятилетий назад, однако современные ученые решили заново проанализировать архивные материалы, включая фотографии и полевые зарисовки, сохранившиеся после раскопок.

Результаты исследования показали, что найденные на каменных плитах изображения являются частью крупной традиции мегалитического искусства, существовавшей на Южном Кавказе более полутора тысяч лет. На поверхности камней ученые обнаружили сложные геометрические композиции, спирали, треугольники, сетчатые орнаменты, изображения животных и схематические рисунки построек.

Особый интерес вызвали группы насечек, напоминающие систему подсчета. По одной из версий, такие отметки могли фиксировать участие отдельных семей или общин в возведении масштабных погребальных сооружений. Если гипотеза подтвердится, речь может идти об одном из древнейших известных примеров организации коллективного труда на территории Кавказа.

Исследователи связывают эти находки с культурой Триалети, представители которой проживали в регионе около четырех тысяч лет назад. Эта цивилизация известна своими богато украшенными курганами, высоким уровнем металлургии и сложными социальными структурами.

Дополнительным аргументом в пользу существования общей культурной традиции стали аналогичные изображения, обнаруженные в соседних регионах современных Армении и Азербайджана. Это свидетельствует о тесных связях между народами Южного Кавказа в бронзовом веке.

Впрочем, ученые подчеркивают, что окончательные выводы делать пока рано. Значительная часть оригинальных артефактов была утрачена, поэтому дальнейшие исследования могут как подтвердить, так и скорректировать нынешние версии происхождения загадочных символов.

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Источник: https://indiandefencereview.com/messages-from-the-dead-carved-ancient-tomb-walls-georgia/
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