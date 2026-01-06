Український історик розповів про другу назву Києва: її майже ніхто не знає



















Назву міста Київ традиційно пов’язується з одним з легендарних засновників Києм. Саме ця версія, зафіксована в "Повісті минулих літ", є найвідомішою та загальноприйнятою. Проте історія столиці України значно складніша й багатошарова. Як стверджує український історик Олександр Алфьоров, у Києва була ще одна загадкова й майже забута назва.

Друга назва Києва - Самбатас. Фото з відкритих джерел

Самбатас — д руга назва Києва

Олександр Алфьоров на своєму YouTube-каналі розповів про другу назву Києва. За його словами, вона пов’язана з візантійським імператором Костянтином Багрянородним, який свого часу зустрічався з нашою княгинею Ольгою.

"У 948 році візантійський імператор Костянтин Багрянородний написав трактат "Про управління імперією". У тексті Костянтин зазначає, що столицею Русі є місто Київ і другою назвою міста є Самбатас", — розповідає історик.

Алфьоров пояснює, що є різні теорії походження цього топоніму, однак ніхто не знає, що насправді означає Самбатас та чому імператор Візантії назвав так Київ.

"Цієї назви ніхто і ніколи не зустрічав протягом наступних поколінь. Що воно означає, ніхто не знає. Є думки, що це хазарська, скандинавська, готська, єврейська, балтійська, болгарська, іранська назви, але досі ми не знаємо, що воно означає", — розповів Алфьоров.

Наприклад, версія про тюркське походження назви Самбасат трактує її як "високу фортецю" від слів sam ("високий") та bat ("сильний"). Єврейська версія від річки Самбатіон, а скандинавська — як "піщану мілину" від слова sand-bakki. Готська версія Самбасат вказує на "збір човнів" — sam ("збір"), botas ("човни"), а балтська пропонує ідею, що це "споруда на виступі" — žambótas ("кут", "край") та butas ("будинок").

