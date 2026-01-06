logo

Главная Новости Общество история Украинский историк рассказал о втором названии Киева: его почти никто не знает
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский историк рассказал о втором названии Киева: его почти никто не знает

Историк Александр Алферов рассказал о малоизвестном втором названии Киева.

6 января 2026, 16:15
Автор:
Название города Киев традиционно увязывается с одним из легендарных основателей Кием. Именно эта версия, зафиксированная в "Повести временных лет", является самой известной и общепринятой. Однако история столицы Украины гораздо сложнее и многослойнее. Как утверждает украинский историк Александр Алферов, у Киева было еще одно загадочное и почти забытое название.

Самбатас — второе название Киева

Александр Алферов на своем YouTube-канале рассказал о втором названии Киева. По его словам, оно связано с византийским императором Константином Багрянородным, в свое время встречавшимся с нашей княгиней Ольгой.

"В 948 году византийский император Константин Багрянородный написал трактат "Об управлении империей". В тексте Константин отмечает, что столицей Руси является Киев и вторым названием города является Самбатас", — рассказывает историк.

Алферов объясняет, что есть разные теории происхождения этого топонима, однако никто не знает, что на самом деле означает Самбатас и почему император Византии назвал так Киев.

"Этого названия никто и никогда не встречал в течение следующих поколений. Что оно означает, никто не знает. Есть мнения, что это хазарское, скандинавское, готское, еврейское, балтийское, болгарское, иранское названия, но до сих пор мы не знаем, что оно означает", — рассказал Алферов.

Например, версия о тюркском происхождении названия Самбасат трактует его как "высокую крепость" от слов sam ("высокий") и bat ("сильный"). Еврейская версия от реки Самбатион, а скандинавская – как "песчаную мель" от слова sand-bakki. Готская версия Самбасат указывает на "сбор лодок" — sam ("сбор"), botas ("лодки"), а балтская предлагает идею, что это "сооружение на выступлении" — žambótas ("угол", "край") и butas ("дом").

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что историк объяснил, что на самом деле означает слова "москва".

Также "Комментарии" писали о том, каковы были мужские имена наших предков времен Руси 1000 лет назад.



