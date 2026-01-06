Украинский историк рассказал о втором названии Киева: его почти никто не знает

Рубрики
Название города Киев традиционно увязывается с одним из легендарных основателей Кием. Именно эта версия, зафиксированная в "Повести временных лет", является самой известной и общепринятой. Однако история столицы Украины гораздо сложнее и многослойнее. Как утверждает украинский историк Александр Алферов, у Киева было еще одно загадочное и почти забытое название.
Второе название Киева – Самбатас. Фото из открытых источников
Александр Алферов на своем YouTube-канале рассказал о втором названии Киева. По его словам, оно связано с византийским императором Константином Багрянородным, в свое время встречавшимся с нашей княгиней Ольгой.
Алферов объясняет, что есть разные теории происхождения этого топонима, однако никто не знает, что на самом деле означает Самбатас и почему император Византии назвал так Киев.
Например, версия о тюркском происхождении названия Самбасат трактует его как "высокую крепость" от слов sam ("высокий") и bat ("сильный"). Еврейская версия от реки Самбатион, а скандинавская – как "песчаную мель" от слова sand-bakki. Готская версия Самбасат указывает на "сбор лодок" — sam ("сбор"), botas ("лодки"), а балтская предлагает идею, что это "сооружение на выступлении" — žambótas ("угол", "край") и butas ("дом").
