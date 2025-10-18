У Туреччині знайшли корабель, який затонув 2000 років тому: у чому його унікальність

У Туреччині під час археологічних досліджень водолази біля узбережжя Адрасана (Анталія) натрапили на греко-римський корабель, який затонув і пролежав на дні понад 2000 років. Про це пише Indian Defence Review.

В Анталії виявлено судно, що затонуло, віком 2000 років. Фото: із відкритих джерел

"Похований під Середземним морем, цей древній корабель несе вантаж акуратно складеного керамічного посуду, що дає надзвичайне уявлення про повсякденне життя в першому столітті до нашої ери і нашої ери. Що робить цю знахідку ще цікавішою, так це стан предметів, що добре зберігся, деякі з яких до цих пір зберігають свої оригінальні".

Корабель було знайдено на глибині 35-45-метрів під поверхнею моря в регіоні, який славиться багатою морською історією. Команда дайверів під керівництвом доктора Хакана Оніза виявила, що вантажний трюм судна був заповнений керамічними тарілками, мисками та тацями. Ці предмети були акуратно складені в стопки.

"Ретельне розташування цих предметів розповідає історію про давні морські перевезення та значення, яке надавалося захисту товарів під час тривалих морських подорожей", — додають у публікації.

Як зазначили в Міністерстві культури і туризму Туреччини, цей корабель, що затонув, є не просто вантажем повсякденних товарів, а й свідченням комерційного життя того часу.

У вантажі знайшли кераміку, яка широко продавалася у східному Середземномор'ї у І столітті до н. та н.е.

Привертає увагу, що після 2000 років перебування під водою багато керамічних виробів зберегли свої оригінальні кольори і текстуру поверхні. Вчені вже кажуть, що таке збереження є незвичайним для предметів, які так довго перебували під водою, що робить затонулий корабель в Адресані надзвичайною нагодою. Команди консерваторів зараз детально описують кожну деталь, щоб зафіксувати кожну подряпину, слід та мотив, перш ніж розпочнеться подальша деградація.

