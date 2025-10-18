В Турции нашли корабль, который затонул 2000 лет назад: в чем его уникальность

В Турции во время археологических исследований водолазы у побережья Адрасана (Анталия) наткнулись на греко-римский корабль, затонувший и пролежавший на дне более 2000 лет. Об этом пишет Indian Defence Review.

В Анталье обнаружено затонувшее судно возрастом 2000 лет. Фото: из открытых источников

"Похороненный под Средиземным морем, этот древний корабль несет груз аккуратно сложенной керамической посуды, что дает чрезвычайное представление о повседневной жизни в первом веке до нашей эры и нашей эры. Что делает эту находку еще более интересной, так это хорошо сохранившееся состояние предметов, некоторые из которых до сих пор сохраняют свои оригинальные цвета и текстуры", — отметили в материале.

Корабль был найден на глубине 35-45-метров под поверхностью моря в регионе, который славится богатой морской историей. Команда дайверов под руководством доктора Хакана Ониза выявила, что грузовой трюм судна был заполнен керамическими тарелками, мисками и подносами. Эти предметы были аккуратно сложены в стопки.

"Тщательное расположение этих предметов рассказывает историю о древних морских перевозках и значение, которое придавалось защите товаров во время длительных морских путешествий", — добавляют в публикации.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Турции, этот затонувший корабль является не просто грузом повседневных товаров, но и свидетельством коммерческой жизни того времени.

В грузе нашли керамику, которая широко продавалась в восточном Средиземноморье в I веке до н.э. и н.э.

Обращает на себя внимание, что после 2000 лет пребывания под водой многие керамические изделия сохранили свои оригинальные цвета и текстуру поверхности. Ученые уже говорят, что такое сохранение является необычным для предметов, которые так долго находились под водой, что делает затонувший корабль в Адрасане чрезвычайным случаем. Команды консерваторов сейчас детально описывают каждую деталь, чтобы зафиксировать каждую царапину, след и мотив, прежде, чем начнется дальнейшая деградация.

