В Турции нашли корабль, который затонул 2000 лет назад: в чем его уникальность

Кравцев Сергей
В Турции во время археологических исследований водолазы у побережья Адрасана (Анталия) наткнулись на греко-римский корабль, затонувший и пролежавший на дне более 2000 лет. Об этом пишет Indian Defence Review.
В Анталье обнаружено затонувшее судно возрастом 2000 лет. Фото: из открытых источников
Корабль был найден на глубине 35-45-метров под поверхностью моря в регионе, который славится богатой морской историей. Команда дайверов под руководством доктора Хакана Ониза выявила, что грузовой трюм судна был заполнен керамическими тарелками, мисками и подносами. Эти предметы были аккуратно сложены в стопки.
Как отметили в Министерстве культуры и туризма Турции, этот затонувший корабль является не просто грузом повседневных товаров, но и свидетельством коммерческой жизни того времени.
В грузе нашли керамику, которая широко продавалась в восточном Средиземноморье в I веке до н.э. и н.э.
Обращает на себя внимание, что после 2000 лет пребывания под водой многие керамические изделия сохранили свои оригинальные цвета и текстуру поверхности. Ученые уже говорят, что такое сохранение является необычным для предметов, которые так долго находились под водой, что делает затонувший корабль в Адрасане чрезвычайным случаем. Команды консерваторов сейчас детально описывают каждую деталь, чтобы зафиксировать каждую царапину, след и мотив, прежде, чем начнется дальнейшая деградация.
