Ученые из Университета Падуи сделали сенсационное заявление: знаменитая бронзовая статуя крылатого льва на колонне у площади Святого Марка в Венеции, вероятно, происходит из Китая. Долгое время считалось, что монумент был изготовлен местными мастерами, или привезен из Сирии или Анатолии.

Венецианский лев

Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, основано на анализе состава металла. Ученые обнаружили, что медь, из которой изготовили бронзовый сплав, происходит из бассейна реки Янцзы в Китае. Это явилось основанием для новых предположений о происхождении скульптуры.

Сам монумент, длиной около 4 метров и высотой более 2 метров, стоит на площади Святого Марка еще с XIII века. Первое известное упоминание о его реставрации датируется 1293 годом. Однако более подробный обзор скульптуры показал: лев по форме морды и стиля больше напоминает художественные традиции Китая времен династии Тан (618–907 годы), чем средневековое искусство Средиземноморья.

Ученые обратили внимание на необычные элементы — в частности следы от удаленных рогов. Это может свидетельствовать, что оригинально статуя изображала не классического европейского льва, а фантастическое существо чжэньмушоу — левоподобного охранника гробниц эпохи Тан.

Исследователи предполагают, что бронзовую фигуру могли привезти в Венецию родственники знаменитого путешественника Марко Поло – его отец и дядя. Между 1264 и 1268 гг. они находились при дворе монгольского хана Хубилая, основателя династии Юань в Китае. В это время статуя могла попасть в их руки.

Уже в Италии монумент "деликатно переделали": с него сняли рога и добавили декоративные элементы, чтобы придать ему вид символа евангелиста Марка, покровителя Венеции. Таким образом, китайский "хранитель гробниц" постепенно превратился в один из главных символов города на воде.

Это открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления о культурных влияниях в средневековой Европе и свидетельствует о том, что глобальные связи и обмен искусством существовали задолго до современной глобализации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что с момента обретения независимости Украина пошла по ложному пути развития, а к 2025 году сформировалась своеобразная "ось" из трех составляющих — внешних декораций, устаревшей общественной модели и коррумпированной системы власти.