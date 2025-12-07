У Мексиці виявили унікальний череп зі сплющеною верхівкою — такої форми ще не знаходили

У штаті Тамауліпас, на півночі Мексики, археологи натрапили на справжню сенсацію — під час розкопок давнього поселення вони виявили людський череп зі сплющеною верхівкою. Форма настільки незвична, що її назвали "кубічною", адже з вигляду вона нагадує прямокутний блок. Про це повідомляє видання Live Science.

У Мексиці археологи виявили череп з незвично сплющеною верхівкою — ймовірно, це результат ритуальної деформації

Йдеться про череп чоловіка середнього віку, якому, за оцінками дослідників, понад 1400 років. Цей артефакт знайшли поблизу археологічної зони Балкон-де-Монтесума — місця, де свого часу мешкало понад 90 круглих будинків однієї з етнічних груп Мезоамерики.

За словами науковців, деформація черепа — не випадковість, а результат свідомого втручання. У давнину батьки могли обмотувати голову немовляти тканиною, аби змінити її форму — це був культурний ритуал або соціальний маркер. Проте саме така форма, із пласким верхом, досі була невідомою для регіону.

Щоб дізнатись більше про походження цього чоловіка, вчені проаналізували хімічний склад його зубів та кісток. Результати засвідчили, що він був місцевим — народився, жив і помер у тій самій місцевості, де його й поховали. Це виключає версію, що череп належав прибульцю з іншої культури.

Наразі вчені припускають, що така форма черепа могла мати символічне чи ритуальне значення, або вказувати на певну елітну касту чи духовний статус.

Це відкриття може істотно змінити наукове уявлення про культурні практики мезоамериканських народів — зокрема у північних районах, які до того вважались менш розвиненими у сенсі ритуальної символіки.

