В Аргентині виявили невідому лінію давніх людей: відкриття змінює уявлення про історію заселення континенту

Археологи оголосили про відкриття раніше невідомої людської популяції, яка проживала в Південній Америці. У ході досліджень виявили уламки ДНК, що свідчать про існування окремої лінії Homo sapiens на території сучасної Аргентини. Це відкриття вчені вважають проривом у вивченні ранньої історії людства на цьому континенті. Про це пише журнал Nature.

Дослідники виявили невідому популяцію людей, що жила в Аргентині понад 14 тисяч років тому

Нова інформація ставить під сумнів попередні уявлення про заселення Південної Америки. Вважалося, що найдавнішою присутністю людей в Аргентині був об’єкт Arroyo Seco, датований приблизно 14 тисяч років тому. Проте нові знахідки можуть свідчити про ще більш ранні міграції.

Особливу увагу дослідників привернув той факт, що дослідження давньої ДНК у Південній Америці тривалий час відставали від аналогічних досліджень у Європі та Азії. Тому багато аспектів ранньої історії регіону досі залишалися невідомими.

Нововідкриту популяцію не вдалося чітко віднести до вже відомих ліній — вона не входить до основних генетичних груп, які сьогодні домінують серед корінного населення Америки. Це дозволяє припустити, що частина ранніх мігрантів могла зникнути, не залишивши значного генетичного сліду у сучасних людях.

