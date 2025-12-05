В Аргентине обнаружили неизвестную линию древних людей: открытие меняет представление об истории заселения континента

Археологи объявили об открытии ранее неизвестной человеческой популяции , проживавшей в Южной Америке. В ходе исследований обнаружили обломки ДНК , свидетельствующие о существовании отдельной линии Homo sapiens на территории современной Аргентины. Это открытие учёные считают прорывом в изучении ранней истории человечества на этом континенте. Об этом пишет журнал Nature .

Исследователи обнаружили неизвестную популяцию людей, проживавших в Аргентине более 14 тысяч лет назад

Новая информация ставит под вопрос предварительные представления о заселении Южной Америки. Считалось, что самым древним присутствием людей в Аргентине был объект Arroyo Seco , датированный примерно 14 тысячами лет назад . Однако новые находки могут свидетельствовать о еще более ранних миграциях .

Особое внимание исследователей привлек тот факт, что исследования древней ДНК в Южной Америке долгое время отставали от аналогичных исследований в Европе и Азии. Поэтому многие аспекты ранней истории региона до сих пор оставались неизвестными.

Новооткрытую популяцию не удалось четко отнести к уже известным линиям — она не входит в основные генетические группы, которые сегодня доминируют среди коренного населения Америки. Это позволяет предположить, что часть ранних мигрантов могла исчезнуть , не оставив значительного генетического следа в современных людях.

