В Мексике обнаружили уникальный череп со сплющенной верхушкой – такой формы еще не находили

В штате Тамаулипас, на севере Мексики, археологи натолкнулись на настоящую сенсацию — во время раскопок древнего поселения они обнаружили человеческий череп со сплющенной верхушкой. Форма настолько необычна, что ее назвали "кубической" , ведь по виду она напоминает прямоугольный блок. Об этом сообщает издание Live Science.

Ученые обнаружили в Мексике необычный череп с плоской верхней частью — возможно, он деформирован преднамеренно

Речь идет о черепе мужчины среднего возраста, которому, по оценкам исследователей, более 1400 лет. Этот артефакт был найден вблизи археологической зоны Балкон-де-Монтесума — места, где в свое время проживало более 90 круглых домов одной из этнических групп Мезоамерики.

По словам ученых, деформация черепа – не случайность , а результат сознательного вмешательства. В древности родители могли обматывать голову младенца тканью, чтобы изменить ее форму – это был культурный ритуал или социальный маркер. Однако именно такая форма с плоским верхом до сих пор была неизвестна для региона .

Чтобы узнать больше о происхождении этого мужчины, ученые проанализировали химический состав зубов и костей. Результаты показали, что он был местным — родился, жил и умер в той же местности, где его и похоронили. Это исключает версию, что череп принадлежал пришельцу из другой культуры.

Ученые предполагают, что такая форма черепа могла иметь символическое или ритуальное значение, или указывать на определенную элитную касту или духовный статус.

Это открытие может существенно изменить научное представление о культурных практиках мезоамериканских народов — в частности, в северных районах, которые до этого считались менее развитыми в смысле ритуальной символики.

