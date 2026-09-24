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Теща гірша за ворога: 5 найскандальніших родичів в історії

Від королівських інтриг до владних тещ – деякі сімейні конфлікти увійшли до історії

24 вересня 2026, 20:03
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Сергій Кречмаровський

Погані стосунки з родичами можуть зіпсувати навіть щасливий шлюб. Але деяким сім'ям довелося зіткнутися з конфліктами, які виходили далеко за межі звичайних сварок. В історії збереглися приклади родичів, здатних втручатися у шлюби, боротися за владу та роками отруювати життя своїм близьким.

Теща гірша за ворога: 5 найскандальніших родичів в історії

Сара Делано Рузвельт активно брала участь у житті родини свого сина Франкліна та його дружини Елеонори. Фото: Wikimedia Commons

  • Річард III та граф Ворік. Після таємного шлюбу короля Едуарда IV з Єлизаветою Вудвілл її родичі швидко виявилися втягнутими у боротьбу за вплив при дворі. Граф Ворік, який розраховував влаштувати королю інший шлюб, повстав проти Едуарда. Пізніше Річард III розправився з родичами Єлизавети та захопив владу, а її сини, відомі як принци у Тауері, безвісти зникли.

  • Сара Делано Рузвельт. Мати Франкліна Рузвельта не надто схвалювала його шлюб з Елеонорою. Після весілля вона продовжувала активно втручатися у життя сім'ї, включаючи виховання дітей. Щобільше, Сара жила в сусідній половині будинку подружжя, з'єднаній з їхньою частиною внутрішніми дверима.

  • Ірод Великий. Цар Юдеї підозрював впливову сім'ю своєї дружини Маріамни у загрозі власній владі. Її брат Арістобул невдовзі після призначення первосвященником загинув за загадкових обставин. Пізніше Ірод наказав стратити Маріамну, її матір і двох синів, звинувативши у зраді.

  • Георг II та королева Кароліна. Відносини британського принца Фредеріка з батьками були настільки напруженими, що під час пологів його дружина Августа була відвезена подалі від них. Королева Кароліна пізніше дозволила собі настільки уїдливі висловлювання про сина, що сімейний конфлікт став справжньою королівською драмою.

  • Медж Гейтс Воллес. Теща майбутнього президента США Гаррі Трумена вважала, що її дочка могла вийти заміж за кращу людину. Вона критикувала походження та кар'єру зятя, а після його обрання президентом продовжувала сумніватися у його рішеннях. При цьому сам Трумен після її смерті відгукувався про неї тепло.

Ці історії показують, що сімейні конфлікти можуть набувати найнесподіваніших форм — від втручання в особисте життя до боротьби за владу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 4 фатальні випадковості минулого



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Джерело: https://www.mentalfloss.com/history/worst-in-laws-in-history

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