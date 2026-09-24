Тёща хуже врага: 5 самых скандальных родственников в истории

Плохие отношения с родственниками могут испортить даже счастливый брак. Но некоторым семьям пришлось столкнуться с конфликтами, которые выходили далеко за рамки обычных ссор. В истории сохранились примеры родственников, способных вмешиваться в браки, бороться за власть и годами отравлять жизнь своим близким.

Сара Делано Рузвельт активно участвовала в жизни семьи своего сына Франклина и его жены Элеоноры. Фото: Wikimedia Commons

Ричард III и граф Уорик. После тайного брака короля Эдуарда IV с Елизаветой Вудвилл её родственники быстро оказались втянуты в борьбу за влияние при дворе. Граф Уорик, рассчитывавший устроить королю другой брак, восстал против Эдуарда. Позже Ричард III расправился с родственниками Елизаветы и захватил власть, а её сыновья, известные как принцы в Тауэре, бесследно исчезли.

Сара Делано Рузвельт. Мать Франклина Рузвельта не слишком одобряла его брак с Элеонорой. После свадьбы она продолжала активно вмешиваться в жизнь семьи, включая воспитание детей. Более того, Сара жила в соседней половине дома супругов, соединённой с их частью внутренними дверями.

Ирод Великий. Царь Иудеи подозревал влиятельную семью своей жены Мариамны в угрозе собственной власти. Её брат Аристобул вскоре после назначения первосвященником погиб при загадочных обстоятельствах. Позже Ирод приказал казнить Мариамну, её мать и двух сыновей, обвинив их в измене.

Георг II и королева Каролина. Отношения британского принца Фредерика с родителями были настолько напряжёнными, что во время родов его жена Августа была увезена подальше от них. Королева Каролина позже позволила себе настолько язвительные высказывания о сыне, что семейный конфликт стал настоящей королевской драмой.

Мэдж Гейтс Уоллес. Тёща будущего президента США Гарри Трумэна считала, что её дочь могла выйти замуж за человека получше. Она критиковала происхождение и карьеру зятя, а после его избрания президентом продолжала сомневаться в его решениях. При этом сам Трумэн после её смерти отзывался о ней тепло.

Эти истории показывают, что семейные конфликты могут принимать самые неожиданные формы — от вмешательства в личную жизнь до борьбы за власть.

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