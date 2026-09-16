Водитель свернул не туда - и началась Первая мировая: 4 роковые случайности прошлого

История знает немало случаев, когда случайность оказывалась важнее, чем можно было представить. Собрали четыре события, в которых неожиданная ошибка, случайное открытие или совпадение повлияли на дальнейший ход истории. Некоторые из них сегодня кажутся почти невероятными.

Розеттский камень в Британском музее. Фото: InSapphoWeTrust

Розеттский камень. В 1799 году французские солдаты обнаружили в Египте каменную плиту с одним и тем же текстом, написанным тремя способами. Благодаря Розеттскому камню ученые смогли расшифровать египетские иероглифы. Случайная находка стала ключом к изучению древнеегипетской письменности.

Поворот автомобиля Франца Фердинанда. В 1914 году автомобиль с эрцгерцогом Францем Фердинандом неожиданно свернул не по запланированному маршруту в Сараево. В результате машина оказалась рядом с Гаврилой Принципом, который застрелил наследника австро-венгерского престола и его жену. Убийство стало непосредственным поводом для начала Первой мировой войны.

Плесень Александра Флеминга. В 1928 году британский ученый Александр Флеминг заметил, что плесень, случайно попавшая в лабораторную чашку, уничтожила находившиеся рядом бактерии. Наблюдение привело к открытию пенициллина, который впоследствии стал одним из важнейших антибиотиков в медицине.

Ошибка на пресс-конференции в ГДР. В 1989 году представитель восточногерманского правительства Гюнтер Шабовски во время пресс-конференции объявил об изменениях правил выезда граждан. Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что новые правила вступают в силу "немедленно". После этого жители Восточного Берлина начали собираться у пограничных переходов, а вскоре граница фактически открылась. Это событие стало одним из символов падения Берлинской стены.

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