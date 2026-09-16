Водій звернув не туди - і почалася Перша світова: 4 фатальні випадки минулого

Історія знає чимало випадків, коли випадковість виявлялася важливішою, ніж можна було уявити. Зібрали чотири події, в яких несподівана помилка, випадкове відкриття чи збіг вплинули на подальший перебіг історії. Деякі з них сьогодні видаються майже неймовірними.

Розеттський камінь у Британському музеї. Фото: InSapphoWeTrust

Розетський камінь. У 1799 році французькі солдати виявили в Єгипті кам'яну плиту з одним і тим самим текстом, написаним трьома способами. Завдяки Розетському каменю вчені змогли розшифрувати єгипетські ієрогліфи. Випадкова знахідка стала ключем до вивчення давньоєгипетської писемності.

Поворот автомобіля Франца Фердинанда. У 1914 році автомобіль з ерцгерцогом Францем Фердинандом несподівано звернув не запланованим маршрутом у Сараєві. В результаті машина опинилася поряд із Гаврилом Принципом, який застрелив спадкоємця австро-угорського престолу та його дружину. Вбивство стало безпосереднім приводом для початку Першої світової війни.

Цвіль Александра Флемінга. У 1928 році британський учений Александр Флемінг зауважив, що пліснява, яка випадково потрапила в лабораторну чашку, знищила бактерії, що знаходилися поруч. Спостереження призвело до відкриття пеніциліну, який згодом став одним із найважливіших антибіотиків у медицині.

Помилка на прессконференції у НДР. 1989 року представник східнонімецького уряду Гюнтер Шабовскі під час прессконференції оголосив про зміни правил виїзду громадян. Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав, що нові правила набувають чинності "негайно". Після цього жителі Східного Берліна почали збиратися біля прикордонних переходів, а невдовзі кордон фактично відкрився. Ця подія стала одним із символів падіння Берлінської стіни.

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